Жителю Ставрополья вынесли приговор за убийство бывшей сожительницы

В Ставропольском крае суд признал 35-летнего жителя города Светлограда виновным в убийстве бывшей сожительницы. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Установлено, что в апреле 2019 года мужчина пришел в магазин, где работала его бывшая девушка, чтобы поздравить ее с днем рождения. В ходе разговора он предложил ей возобновить отношения, но получил отказ, пишет NewsTracker.

После этого осужденный начал душить 32-летнюю потерпевшую, а затем затащил ее в подсобку и нанес 11 ударов ножом, пять из них оказались смертельными.

Суд признал жителя Ставрополья виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» и назначил ему наказание в виде десяти с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима с ограничением свободы на один год.

24 августа сообщалось, что Свердловский областной суд приговорил обвиняемого в изнасиловании и убийстве туристки из Перми Алексея Еремеева к 23 годам лишения свободы. Сообщницу Еремеева Ольгу Васеву суд приговорил к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.