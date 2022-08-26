Поезд насмерть сбил мужчину в Омской области

В Омской области грузовой поезд насмерть сбил неизвестного мужчину. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального СУ на транспорте СКР.

Трагедия произошла в пятницу, 26 августа, на железнодорожном перегоне станций Лузино – Марьяновка. Грузовой поезд сбил мужчину на путях. От полученных травм он скончался на месте.

Как уточняет ИА «Город55», личность мужчины устанавливается. На вид ему 40–60 лет. Сейчас следователи ищут знакомых погибшего.

22 августа в Вологодской области поезд сбил 70-летнего мужчину, который переходил пути на железнодорожном мосту в неположенном месте. Пострадавший был госпитализирован. Установлено, что в момент происшествия мужчина был пьян.