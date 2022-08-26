Установлено место, куда была заложена разорвавшаяся в Бердянске бомба

Самодельное взрывное устройство, при детонации которого погиб замначальника ГАИ Бердянска Александр Колесников, было заложено на дереве на детской площадке. Об этом сообщил 26 августа мэр города Александр Сауленко.

Он рассказал «РИА Новости», что в оздоровительном центре «Криворожский горняк», на территории которого произошел взрыв, проживают беженцы из Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Сегодня на базе отдыха «Криворожский горняк», где у нас уже давно проживают переселенцы из Донецкой Народной Республики, в большинстве — из Мариуполя, семьи вместе с детьми, на дереве на высоте порядка трех метров было подвешено самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Во время взрыва чудом на площадке детской, где могли играть и находиться дети, никого не было, из детей никто не пострадал», — уточнил Сауленко.

Мэр добавил, что в зоне радиуса поражения находилась машина Колесникова. По мнению градоначальника, в произошедшем прослеживается украинский след киевского террористического режима, который не задумывается над жертвами среди детей и мирного населения.

О взрыве в Бердянске стало известно ранее 26 августа. Колесников был ранен, его доставили в городскую клиническую больницу с осколочными ранениями. Позже стало известно, что от полученных ран он скончался.

23 августа стало известно, российские силовики предотвратили теракт украинских спецслужб на массовом мероприятии в Бердянске. Инцидент произошел еще 16 июля. Подозреваемого — гражданина Украины Виталия Расторгуева — задержали до приведения взрывного устройства в действие. Мужчина дал признательные показания.

Приазовская часть Запорожской области освобождена в ходе спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. На сегодняшний день освобождено более 70% территорий. Под контролем Киева остается административный центр региона — город Запорожье, его функцию временно выполняет Мелитополь.

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