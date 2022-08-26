Реклама
Прямой эфир
Мир
ВСУ выпустили четыре снаряда по Запорожской АЭС
Мир
Четыре человека погибли в результате удара ВСУ по Куйбышеву
Мир
Глава СНБО рассказал о подготовке Украины к столкновению с Россией
Общество
В Совбезе рассказали о подготовке закона о пребывании иностранцев в России
Мир
Вучич отметил невозможность Европы платить за газ по новым ценам
Экономика
Цена на газ в Европе превысила $3500 за 1 тыс. куб. м впервые с марта
Мир
Bloomberg узнал о планах Индии ограничить экспорт риса
Мир
В Китае указали на изменение миропорядка после начала российской СВО
Экономика
Оптовая цена за электроэнергию во Франции побила исторический рекорд
Мир
В Энергодаре заявили об обстреле Запорожской АЭС из американской гаубицы M777
Политика
Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» экс-президента Туркмении
Мир
Венгрия выдала «Росатому» разрешение на строительство АЭС «Пакш-2»
Сюжет:

Установлено место, куда была заложена разорвавшаяся в Бердянске бомба

Мэр Бердянска: взрывное устройство было установлено на детской площадке
0
Фото: Telegram
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самодельное взрывное устройство, при детонации которого погиб замначальника ГАИ Бердянска Александр Колесников, было заложено на дереве на детской площадке. Об этом сообщил 26 августа мэр города Александр Сауленко.

В ДНР задержан диверсант, который планировал теракт во время референдума. Онлайн спецоперации 23 августа
Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий»

Он рассказал «РИА Новости», что в оздоровительном центре «Криворожский горняк», на территории которого произошел взрыв, проживают беженцы из Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Сегодня на базе отдыха «Криворожский горняк», где у нас уже давно проживают переселенцы из Донецкой Народной Республики, в большинстве — из Мариуполя, семьи вместе с детьми, на дереве на высоте порядка трех метров было подвешено самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Во время взрыва чудом на площадке детской, где могли играть и находиться дети, никого не было, из детей никто не пострадал», — уточнил Сауленко.

Мэр добавил, что в зоне радиуса поражения находилась машина Колесникова. По мнению градоначальника, в произошедшем прослеживается украинский след киевского террористического режима, который не задумывается над жертвами среди детей и мирного населения.

О взрыве в Бердянске стало известно ранее 26 августа. Колесников был ранен, его доставили в городскую клиническую больницу с осколочными ранениями. Позже стало известно, что от полученных ран он скончался.

23 августа стало известно, российские силовики предотвратили теракт украинских спецслужб на массовом мероприятии в Бердянске. Инцидент произошел еще 16 июля. Подозреваемого — гражданина Украины Виталия Расторгуева — задержали до приведения взрывного устройства в действие. Мужчина дал признательные показания.

Приазовская часть Запорожской области освобождена в ходе спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. На сегодняшний день освобождено более 70% территорий. Под контролем Киева остается административный центр региона — город Запорожье, его функцию временно выполняет Мелитополь.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022