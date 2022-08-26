Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» экс-президента Туркмении
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени бывшего президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Указ главы государства опубликован 26 августа на официальном интернет-портале правовой информации.
«За большой вклад в укрепление стратегического партнерства между Российской Федерацией и Туркменистаном наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени Бердымухамедова Гурбангулы Мяликгулыевича — Председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана», — говорится в документе.
В июне в ходе визита в Ашхабад Путин подарил бывшему президенту Туркмении по случаю его 65-летия скульптуру «Возвращающийся наездник», шахматы от златоустовских мастеров и две сабли. Скульптура «Возвращающийся наездник» была сделана правнуком петербургского скульптора Лансере.
11 февраля Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что принял «непростое решение» о своей отставке. Он посчитал, что дорогу во власть на новом витке развития страны необходимо предоставить молодому руководителю, и ушел с поста президента страны.