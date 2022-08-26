В Уганде 17 человек умерли после употребления поддельного джина
Как минимум 17 человек умерли на севере Уганды после употребления поддельного алкогольного напитка, выдававшегося продавцом за джин. Об этом 26 августа сообщило местное издание Monitor.
Группа людей в городе Аруа приобрела напиток под названием City 5, однако он оказался поддельным. Как сообщил журналистам глава национального совета по стандартам Уганды Дэвид Ливингстон Эбиру, в нем было слишком много метанола: предельно допустимая норма была превышена в 17 раз.
Эбиру обратил внимание на то, что его ведомство сертифицировало бренд Luluwiri Fruit Wine для производства полусладкого столового ананасового вина. Но Luluwiri Fruit Wine не прошло сертификацию лабораторного анализа джина City 5 со вкусом ананаса из-за низкого содержания алкоголя. Продажа напитка велась незаконно, подчеркнул специалист.
После инспекции фабрики фруктовых вин Luluwiri были обнаружены 40 немаркированных бочек и восемь канистр, содержащих спирт.
Подозреваемые, причастные к производству и продаже джина City5, были арестованы и находятся под стражей в полиции. Еще двое скрылись от правоохранителей.
В середине июля сообщалось, что в крови более чем 20 молодых людей, погибших в ночном клубе в Южно-Африканской Республике (ЮАР), обнаружили метиловый спирт. В отличие от этанола, метанол ядовит для человека. Он может легко всасываться через глаза, кожу, легкие и пищеварительную систему, а его чрезмерное воздействие приводит к смерти.