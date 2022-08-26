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В Уганде 17 человек умерли после употребления поддельного джина

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Фото: URN
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Как минимум 17 человек умерли на севере Уганды после употребления поддельного алкогольного напитка, выдававшегося продавцом за джин. Об этом 26 августа сообщило местное издание Monitor.

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Группа людей в городе Аруа приобрела напиток под названием City 5, однако он оказался поддельным. Как сообщил журналистам глава национального совета по стандартам Уганды Дэвид Ливингстон Эбиру, в нем было слишком много метанола: предельно допустимая норма была превышена в 17 раз.

Эбиру обратил внимание на то, что его ведомство сертифицировало бренд Luluwiri Fruit Wine для производства полусладкого столового ананасового вина. Но Luluwiri Fruit Wine не прошло сертификацию лабораторного анализа джина City 5 со вкусом ананаса из-за низкого содержания алкоголя. Продажа напитка велась незаконно, подчеркнул специалист.

После инспекции фабрики фруктовых вин Luluwiri были обнаружены 40 немаркированных бочек и восемь канистр, содержащих спирт.

Подозреваемые, причастные к производству и продаже джина City5, были арестованы и находятся под стражей в полиции. Еще двое скрылись от правоохранителей.

В середине июля сообщалось, что в крови более чем 20 молодых людей, погибших в ночном клубе в Южно-Африканской Республике (ЮАР), обнаружили метиловый спирт. В отличие от этанола, метанол ядовит для человека. Он может легко всасываться через глаза, кожу, легкие и пищеварительную систему, а его чрезмерное воздействие приводит к смерти.

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