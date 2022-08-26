В МИД РФ заявили о несоответствии движения судов из портов Украины задачам ООН

География движения судов, которые отправились из черноморских портов Украины, не соотносится с задачами ООН в помощи нуждающимся странам Африки и Азии. Об этом 26 августа заявили в МИД РФ.

Как уточнили в ведомстве, в Турцию поступили 16 судов, Италию — четыре, Южную Корею — три, в то же время в Румынию, Китай, Египет, Израиль, Нидерланды — по два, а в Ирландию, Иран, Грецию, Ливию, ФРГ — по одному.

«При этом пока только одно судно, зафрахтованное ВПП ООН, с 23 тыс. т пшеницы на борту направляется в Джибути (с дальнейшей транспортировкой груза в Эфиопию). Это плохо соотносится с заявленными руководством ООН целями и задачами «черноморской инициативы» — накормить нуждающихся в бедных и развивающихся странах Африки и Азии», — говорится в сообщении.

Министерство со ссылкой на информацию ООН отмечает, что черноморским коридором уже воспользовались 39 судов. Большую часть вывезенной агропродукции составляет кукуруза (70%). Также транспортированы семена и масло подсолнечника (6%), рапс (4%), подсолнечный шрот (3%), свекловичный жом (2%), соя (1,5%).

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что до сих пор сохраняются возникшие в результате введения антироссийских санкций препятствия при реализации российско-ооновского меморандума по экспорту российской сельхозпродукции и удобрений. Так, проблемы наблюдаются с проведением банковских расчетов, страхованием и транспортировкой грузов.

«Считаем важным, чтобы все заинтересованные стороны ответственно подошли к полному выполнению взаимоувязанных Стамбульских соглашений. Именно такой подход позволит обеспечить поддержание глобальной продовольственной безопасности», — заключили в министерстве.

Ранее, 17 августа, постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов также обратил внимание на то, что сухогрузы с зерном из подконтрольных Киеву черноморских портов направляются в государства, которым не грозит голод.

Совместный координационный центр по зерновому вопросу 25 августа сообщил, что из украинских портов выйдут еще пять судов, которые вывезут около 85 110 т продовольствия.

20 августа глава турецкого министерства обороны Хулуси Акар заявил, что экспорт сельскохозяйственной продукции с Украины планируется увеличить.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш 22 июля подписали меморандум о содействии поставкам сельхозпродукции и удобрений РФ на мировые рынки. Как уточнил российский министр, документ предполагает подключение ООН к снятию ограничений на экспорт. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

26 июля в Стамбуле начал работать совместный координационный центр по зерновому вопросу.

В конце июня российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что РФ не препятствует вывозу украинского зерна, украинская сторона самостоятельно заминировала собственные порты.