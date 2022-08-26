Гастроэнтеролог рассказала о безопасной альтернативе энергетикам
Напиток на основе чайного гриба, или комбуча, может стать полезной и безопасной альтернативой энергетикам. Об этом 26 августа сообщила врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Ольга Абанина.
«Чайный гриб представляет собой уникальный продукт. Он состоит из симбиоза бактерий и дрожжей, используемых на протяжении многих столетий для изготовления тонизирующих напитков, которые можно пить как в теплом, так и в охлажденном виде», — отметила Ольга Абанина в интервью URA.RU.
Напиток хорошо справляется с жаждой, особенно в жару, и помогает организму оставаться в тонусе, добавил врач.
Тем не менее специалист рекомендует скептически относиться к утверждениям об универсальной пользе чайного гриба. Эксперименты не выявили лечебного эффекта напитка на организм человека, уточняет врач.
«Чайный гриб следует с осторожностью употреблять при острых состояниях, воспалительном процессе и обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта», — предупредила гастроэнтеролог.
25 августа гастроэнтеролог Елена Манило сообщила об опасности кабачков при некоторых диагнозах. Специалист уточнила, что, в частности, кабачки вредны при болезнях почек и панкреатите.