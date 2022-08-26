Реклама
Прямой эфир
Мир
ВСУ выпустили четыре снаряда по Запорожской АЭС
Мир
Четыре человека погибли в результате удара ВСУ по Куйбышеву
Мир
Глава СНБО рассказал о подготовке Украины к столкновению с Россией
Общество
В Совбезе рассказали о подготовке закона о пребывании иностранцев в России
Мир
Вучич отметил невозможность Европы платить за газ по новым ценам
Экономика
Цена на газ в Европе превысила $3500 за 1 тыс. куб. м впервые с марта
Мир
Bloomberg узнал о планах Индии ограничить экспорт риса
Мир
В Китае указали на изменение миропорядка после начала российской СВО
Экономика
Оптовая цена за электроэнергию во Франции побила исторический рекорд
Мир
В Энергодаре заявили об обстреле Запорожской АЭС из американской гаубицы M777
Мир
Алиев заявил о размещении армии Азербайджана в Нагорном Карабахе
Мир
Венгрия выдала «Росатому» разрешение на строительство АЭС «Пакш-2»

Гастроэнтеролог рассказала о безопасной альтернативе энергетикам

Гастроэнтеролог Ольга Абанина: чайный гриб может заменить энергетики
0
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Напиток на основе чайного гриба, или комбуча, может стать полезной и безопасной альтернативой энергетикам. Об этом 26 августа сообщила врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Ольга Абанина.

Грести плод в себя: сколько черешни можно съедать в день
Врачи рассказали, почему от сезонного деликатеса клонит в сон

«Чайный гриб представляет собой уникальный продукт. Он состоит из симбиоза бактерий и дрожжей, используемых на протяжении многих столетий для изготовления тонизирующих напитков, которые можно пить как в теплом, так и в охлажденном виде», — отметила Ольга Абанина в интервью URA.RU.

Напиток хорошо справляется с жаждой, особенно в жару, и помогает организму оставаться в тонусе, добавил врач.

Тем не менее специалист рекомендует скептически относиться к утверждениям об универсальной пользе чайного гриба. Эксперименты не выявили лечебного эффекта напитка на организм человека, уточняет врач.

«Чайный гриб следует с осторожностью употреблять при острых состояниях, воспалительном процессе и обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта», — предупредила гастроэнтеролог.

25 августа гастроэнтеролог Елена Манило сообщила об опасности кабачков при некоторых диагнозах. Специалист уточнила, что, в частности, кабачки вредны при болезнях почек и панкреатите.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022