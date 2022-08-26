ВГА Энергодара обвинила Украину в очередном обстреле Запорожской АЭС

После обстрела Запорожской АЭС со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) было зафиксировано четыре попадания в район хранилища радиоактивных изотопов. Об этом 26 августа сообщили в пресс-службе военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара.

«Украинские каратели продолжают мировой ядерный террор, нанося удары по территории атомной электростанции. Так, сегодня было зафиксировано четыре попадания по ЗАЭС в район хранилища радиоактивных изотопов», — сказал собеседник «РИА Новости».

По его словам, инфраструктуре и ключевым узлам станции ущерб не причинен.

По словам корреспондента «Известий» Романа Польшакова, после обстрела ЗАЭС украинскими войсками в районе станции был виден дым.

Ранее в пятницу член ВГА Запорожской области Василий Рогов рассказал, что после обстрелов атомной электростанции в районе объекта начался лесной пожар.

Украинские боевики неоднократно обстреливали территорию атомной электростанции. Так, накануне глава ВГА региона Евгений Балицкий заявил, что за сутки ВСУ нанесли 17 ударов по АЭС.

23 августа постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал безответственными призывы западных стран организовать демилитаризацию ЗАЭС и призвал их прекратить покрывать киевский режим и побудить Украину прекратить безрассудные атаки ЗАЭС. Небензя сообщил, что ситуация с ядерной безопасностью на станции деградировала. Он заметил, что обстрелы ЗАЭС со стороны украинских националистов происходят при преступном попустительстве западных стран.

Тогда же Россия распространила в Совете Безопасности ООН и Генассамблее фотосвидетельства обстрелов со стороны украинских военных. Постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя заявил, что Россия готова оказать максимальное содействие миссии Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) для посещения АЭС.

25 августа заместитель постпредставителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что делегация МАГАТЭ может посетить станцию в конце августа — начале сентября. При этом, по его словам, процесс по подготовке визита идет позитивно.

Запорожская АЭС взята под охрану российских сил в рамках спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Как отметил 11 августа Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН, уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».