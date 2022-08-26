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Захарова назвала беспринципной позицию ООН по обстрелам Запорожской АЭС

Захарова: секретариат ООН занимает беспринципную позицию по обстрелам Запорожской АЭС
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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Позиция секретариата ООН в связи с ситуацией на Запорожской АЭС абсолютно беспринципная и показывает, что в штаб-квартире ООН отказываются видеть реальность. Об этом в пятницу, 26 августа, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте министерства.

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Дипломат упрекнула Секретариат ООН в попытках игнорировать обстрелы Украиной ЗАЭС, указав, что специалисты МАГАТЭ «на деле ни шагу не могут ступить в ситуации вокруг ЗАЭС без отмашки из нью-йоркской штаб квартиры ООН».

«Складывается впечатление, что всё то время, пока идут украинские обстрелы ЗАЭС, в штаб-квартире ООН просто отказываются видеть реальность. Это беспринципная позиция», — подчеркнула Захарова.

Она указала, что российская сторона делает всё необходимое для того, чтобы международная миссия МАГАТЭ на ЗАЭС состоялась в безопасном режиме и смогла достичь всех поставленных целей.

Как отметила дипломат, сегодня крайне важно остановить ядерный произвол со стороны Киева и положить конец обстрелам станции, обеспечив ее дальнейшую безопасную эксплуатацию. По ее словам, это становится всё более актуальным с учетом того, что украинские войска продолжают наносить новые удары по ЗАЭС, в том числе попадая по району хранилища отработавшего ядерного топлива.

Ранее, 24 августа, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что провести визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) возможно только через Киев. Он уточнил, что в контексте логистики и безопасности у организации есть все ресурсы для того, чтобы содействовать проведению поездки через столицу Украины.

В Москве, в свою очередь, заявляли, что Киев не может гарантировать безопасного проезда инспекции МАГАТЭ на ЗАЭС и делает всё для того, чтобы сорвать визит экспертов в Запорожье. В качестве альтернативных маршрутов предлагалось проехать через районы, подконтрольные союзным силам, или через территорию России.

При этом точную дату приезда инспекции до сих пор так и не удалось согласовать. Как заявил 23 августа постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, в пресс-службе МАГАТЭ сообщили, что не могут назвать дату приезда делегации на ЗАЭС. Позднее генеральный директор организации Рафаэль Мариано Гросси пояснил, что переговоры о дате визита не увенчались успехом, но стороны «очень близки к этому».

Пока ведутся переговоры, украинские войска ведут обстрелы в районе Запорожской АЭС. В частности, 25 августа за сутки территория станции была обстреляна 17 раз. Днем ранее в регионе зафиксировали 73 прилета со стороны вооруженных формирований Украины.

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