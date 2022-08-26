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В США победитель джекпота не забрал $1,34 млрд

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Фото: REUTERS/Brendan McDermid
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Житель США, выигравший джекпот в лотерее Mega Millions в размере $1,34 млрд, не забрал свой приз спустя 30 дней. Организаторы напомнили, что у победителя есть год, чтобы забрать деньги, сообщило издание Daily Mail 26 августа.

Представители Mega Millions призвали участников тщательно проверить свои билеты. Кроме того, законы штата Иллинойс, на заправке которого был продан билет, не позволяют организаторам озвучить имя победителя.

Отмечается, что после уплаты налогов выигрыш составит $780,5 млн.

О том, что житель Иллинойса выиграл рекордные $1,34 млрд, стало известно в конце июля. Джекпот стал третьим по величине в США. Второй по размеру выигрыш пришелся на билет, купленный в Бронксе. Его обладатель выиграл $1000002. Рекорд был установлен в октябре 2018 года, когда билет, купленный в штате Южная Каролина, принес победителю более $1,5 млрд.

Ранее, 20 июля, житель Великобритании выиграл в европейской лотерее EuroMillions £184 млн ($225,3 млн).

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