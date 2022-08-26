Польша рискует утратить западные земли, если вступит в альянс с Украиной и выйдет из Евросоюза. Об этом говорится в статье польского издания Konserwatyzm 25 августа.

По мнению автора материала, союз с Киевом и выход страны из ЕС позволят Германии поднять вопрос о присвоении когда-то бывших немецкими земель.

«Одна подпись под документом о союзе с Украиной, один шаг в сторону британско-польско-украинского альянса — и они отнимут у Польши всё, что мы завоевали в 1945 году, или больше», — утверждается в статье.

Кроме того, по словам автора, Польша уже сейчас находится в сфере влияния Германии. Однако пока страна является членом Евросоюза, германская сторона не может предпринять какие-либо существенные действия в своих интересах.

В случае слияния Польши с Украиной оставшиеся польские территории со временем будут украинизированы.

«Очередной раздел республики — сценарий, который уже находится в процессе реализации», — говорится в материале.

17 августа сообщалось, что председатель Национального банка Польши Адам Глапинский заявил о том, что Германия намерена вернуть себе бывшие земли в пределах польских границ. Глава Нацбанка допустил мысль, что Берлин захочет «подчинить себе» также и пояс стран между Германией и Россией.

16 августа премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Германия и Франция управляют Евросоюзом в стиле «олигархии». По словам политика, ситуация на Украине раскрыла правду о Европе и показала энергетическую зависимость от России.

В начале августа Служба внешней разведки России сообщала, что Польша всё активнее продолжает «осваивать» территории Украины. В настоящий момент речь идет об установлении контроля над наиболее перспективными отраслями экономики государства. Польский истеблишмент планирует в первую очередь установить тотальный контроль над сельскохозяйственным производством, скупая урожай по заниженным тарифам и впоследствии приобретая активы и земли по «бросовым» ценам.