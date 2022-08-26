Около 15 заявок на помощь в день получают автоволонтеры от беженцев с Украины
Ежедневно к автоволонтерам центра помощи беженцам Синодального отдела по благотворительности РПЦ обращается 8–10 семей, сообщил «Известиям» координатор добровольцев Николай Чекунов.
«Моя служба занимается именно отвозом беженцев до места временного проживания, либо помощью с транспортировкой по части медосвидетельствования, например, если нужно перевезти от места временного проживания, дома до учреждения либо на медицинские процедуры. В этом нуждаются многие люди», — рассказал собеседник газеты.
Он отметил, что у добровольцев есть два вида заявок — срочные и плановые. Первые — это когда люди дистанционно просят помощи на определенную дату и время.
А вторые — это, когда срочно нужно перевезти маломобильных беженцев или семьи с детьми. Ежедневно автоволонтеры получают около 15 заявок.