Волонтеры рассказали о помощи беженцам с Украины, ДНР и ЛНР
В центре помощи беженцам Синодального отдела по благотворительности РПЦ собирают одежду, еду и даже школьные принадлежности, рассказала «Известиям» волонтер организации Юлия Афанасьевская.
«Я являюсь социальным работником. Моя задача принимать людей и оказывать им адресную помощь. Я выбиваю пожертвования, то есть пришел такой запрос: велосипед, рюкзак и сковородка. Я это дело собираю, нахожу, звоню, человек приезжает и забирает это всё», — рассказала волонтер.
Она добавила, что люди очень благодарны за помощь, которую им оказывает центр.
«На моей смене в центр как-то обратилось 150 семей, — поделилась воспоминаниями волонтер Наталья. — Это был рекорд».
Она отметила, что самым большим спросом пользуются средства личной гигиены.