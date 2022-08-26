В Минтруде рассказали о способе оформления пенсии беженцам с Украины, ДНР и ЛНР
Иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие с территорий ДНР и ЛHP и постоянно проживающие в России, имеют право на пенсию наравне с российскими гражданами, сообщили «Известиям» в Минтруде.
«Для того чтобы претендовать на пенсионное обеспечение, однако, понадобится подтверждение постоянного проживания в России. А именно, вид на жительство, полученный в Федеральной миграционной службе (ФМС)», — добавили в министерстве.
Кроме того, пенсия в полном объеме положена гражданам, получившим в России статус беженца. Выплаты будут поступать до тех пор, пока действителен этот документ. Граждане России, постоянно проживавшие в ДНР и ЛНР и вернувшиеся в Россию, также имеют право на пенсионное обеспечение, отмечается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
«Для получения пенсии беженцам необходимо иметь при себе удостоверение личности (вид на жительство, либо паспорт гражданина РФ, либо удостоверение беженца), документы о нетрудоспособных членах семьи, доказательства инвалидности, документы о потере кормильца и доказательства родства с ним; документы о трудовом стаже и среднемесячном заработке за любые 60 месяцев работы подряд до 1 января 2002-го», — рассказали сообщили «Известиям» в Минтруде.
Кроме того, беженцам понадобиться предоставить в ПФР пенсионное дело и подтверждение от украинских чиновников, что выплаты на территории Украины, ЛНР или ДНР прекращены. Но если такого документа нет, то переселенцу нужно написать дополнительное заявление, самостоятельно указав сроки прекращения выплат украинской пенсии.