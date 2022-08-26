Футболист Арсен Захарян после перехода в «Челси» может остаться в «Динамо»
Футболист Арсен Захарян после перехода в «Челси» может остаться в «Динамо». Журналист РБК Грант Гетадарян сообщил в своем Telegram-канале 26 августа, что «динамовцы будут рады, если «Челси» и Захарян согласятся на аренду игрока москвичами до зимы или до конца сезона».
Гетадарян считает, что в ходе переговоров по трансферу российский футбольный клуб не будет заявлять такую опцию, как обязательную.
«Пару часов назад агент Захаряна Павел Андреев мне сказал, что «на данный момент, аренда не обсуждается». Вполне допускаю, что Арсен сразу в Англию может и не поехать», — заключил он.
Как сообщил ранее в этот день «Спорт-Экспресс», футбольный клуб «Челси» предложил московскому «Динамо» €15 млн за полузащитника Захаряна.
Лондонский клуб предложил футболисту контракт до 2028 года. Источник сообщил сайту «Чемпионат», что его зарплата по контракту составит £960 тыс. (около 68,2 млн рублей) в год до вычета налогов.
Захарян родился в Самаре в 2003 году. В феврале 2020 года он дебютировал за молодежную команду «Динамо». Футболист стал лучшим молодым игроком сезона-2021/22 по версии Российского футбольного союза.