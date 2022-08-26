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Студент Новотроицкого техникума ожидает суда за гибель двух человек в ДТП

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В Орске Оренбургской области ожидает суда 20-летний студент Новотроицкого техникума, который насмерть сбил двух человек. Об этом 26 августа сообщает УМВД России по региону.

Авария произошла 15 июля на проспекте Ленина. Напротив дома № 96а молодой человек за рулем ВАЗ-2114 врезался в ВАЗ-2110, а затем сбил двух пешеходов, которые меняли колесо на «десятке». Оба мужчины погибли на месте от полученных травм, пишет 56orb.ru.

Как выяснилось, в 2021 и 2022 годах молодой автомобилист 47 раз привлекался за нарушение правил дорожного движения, из них 32 раза — в текущем году. Также ранее от был судим за кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору.

Расследование уголовного дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» завершено. Материалы переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после чего будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

Как уточняет ИА «Урал56.Ру», обвиняемый сейчас находится под арестом. 17 июля Октябрьский районный суд Орска отправил его в СИЗО до 15 сентября.

Водителю ВАЗ-2114 грозит до семи лет лишения свободы.

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