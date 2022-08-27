«Летний» резон: Роскомнадзор намерен запретить ЛГБТ-литературу

Резонансный, вышедший астрономическим тиражом в 200 тыс. экземпляров роман Катерины Сильвановой и Елены Малисовой «Лето в пионерском галстуке» и его недавно анонсированный сиквел «О чем молчит ласточка» возмутили власти настолько, что на рассмотрение Госдумы был представлен новый законопроект (№ 165975-8), предлагающий дополнить перечень запрещенной на территории РФ информации пропагандой девиантных отношений. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора. Поможет ли это укреплению традиционных и семейных ценностей — «Известия» разбирались вместе с депутатами, писателями, юристами, психологами и культурологами.

Исключить из пионеров

Предложение Роскомнадзора Российскому книжному союзу урегулировать вопрос с распространением скандальной книжной квир-дилогии, повествующей о любви новых Верлена и Рембо — Юры и Володи — в пионерском лагере, вызвало широкий общественный резонанс: за запрет высказались депутаты разных фракций, ряд писателей и общественных деятелей. Роскомнадзор рассказал «Известиям», что будет требовать внесения изменений в существующее законодательство, поскольку сегодня какая-либо нормативная базы, запрещающая свободное вневозрастное распространение ЛГБТ-литературы, отсутствует.

— В настоящее время в России запрещено распространение ЛГБТ- пропаганды среди несовершеннолетних. Однако материалы, в том числе книги, остаются доступными, — пояснили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

Специалисты Роскомнадзора подчеркнули, что возрастная маркировка в случае книжной индустрии — легко преодолимая формальность.

Летний резон Фото: Global Look Press/moodboard/David Oxberry

— Возрастная маркировка книг носит информирующий характер и не становится препятствием для их продажи несовершеннолетним, а пропаганда девиантных отношений в любом виде, в том числе в виде книжной продукции, наносит урон традиционным ценностям нашего общества. Подобная информация опасна не только для несовершеннолетних, но и для всего российского общества, — заявили в ведомстве.

В Роскомнадзоре считают, что для пресечения дальнейшей популяризации нетрадиционных сексуальных отношений в России необходимо внести соответствующие изменения в законодательство.

— Проект таких изменений обсуждался на заседании общественного совета при Роскомнадзоре и был передан депутатам. В настоящее время законопроект внесен в Государственную думу , — заключили в Роскомнадзоре.

Нет такой буквы

Как сообщали «Известия», юристы подтверждают отсутствие нормативной базы, запрещающей свободное хождение в стране гей-беллетристики.

Юрист федерального юридического сервиса Amulex.ru Екатерина Попова напомнила, что к «запрещенной на территории Российской Федерации относится информация, которая направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, информация о ЛГБТ-любви не запрещена».

Летний резон Фото: ТАСС/Алексей Кушниренко

Эксперт добавила, что новый законопроект (№ 165975-8), предлагающий дополнить перечень и запретить пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и отрицания семейных ценностей, уже в стадии подготовки.

Елена Попова пояснила, что под «пропагандой» девиантных отношений на законодательном уровне установлено — распространение информации, направленной на формирование у несовершеннолетних нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, либо навязывание информации о нетрадиционных сексуальных отношениях, вызывающей интерес к таким отношениям (ст. 6.21 КоАП РФ).

Почувствуйте разницу

По мнению сексологов, никакие книжки, фильмы, рисунки, фотографии и даже музыкальные композиции сподвигнуть на смену ориентации просто не могут — это идет вразрез с законами биологии. В связи с этим психолог и сексолог Илья Шабшин посоветовал не путать ЛГБТ с БДСМ, поскольку в первом случае речь идет о физиологии, а во втором только о практиках.

— Люди, далекие от сексологии, часто путают ориентацию с ролевыми играми. Ориентация осознается в возрасте полового созревания, никакие увлечения, комплексы и психологические трудности на нее не влияют, к гомосексуализму нельзя склонить посредством книг и кино: 5–10% гомосексуалистов на всю популяцию — это константа во всех обществах и во все времена, — рассказал эксперт «Известиям».

Летний резон Кадр из фильма «Пятьдесят оттенков свободы» Фото: Universal Pictures

Он добавил, что если поменять тип влечения нельзя, то сподвигнуть на экспериментирование вполне можно, и здесь вспоминается история с фильмом «Пятьдесят оттенков серого», после выхода которого в профилированных магазинах резко вырос спрос на секс-игрушки для БДСМ.

Что же касается моды среди молодежи, особенно ее женской части, на нетрадиционные отношения, то, по мнению психолога, у девушек она тоже может быть частью эксперимента и иметь в своей основе несколько слагаемых, основные из которых — протестная реакция на навязывание социальных рамок и наличие перед глазами малопривлекательных образцов традиционных семей с токсичными отношениями и абьюзом.

— Думаю, что адекватное решение — это всё же маркировка, а дальше люди сами решают, кого они хотели бы видеть в своей постели, — полагает специалист.

Дума подумает

Отношение к однополой любви и ЛГБТ-тематике в разные времена было очень разным. Например, на Древнем Востоке, в Шумере, андрогинность была маркировкой божественного, чтобы выразить сакральную идею двуполости, жрецы богини Иштар носили женскую одежду. Об этом же свидетельствует Платоновский миф, согласно которому изначально все люди были андрогинами, но потом утратили божественное начало и разделились на два пола. Однополую любовь как особый вид Эроса воспевал Сократ, правда, за призыв к этому не на словах, а на деле в итоге был казнен. Римский император Адриан из династии Троянов был так влюблен в юношу Антиноя, что вычеканил его профиль на монетах и украсил его статуями весь город, гомосексуальных пристрастий не скрывали писатели и поэты недалекого прошлого: Рембо, Верлен, Андре Жид, Сомерсет Моэм, а об андрогинности писал Оноре де Бальзак в романе «Серафитус-Серафита». Гей-мотивы всегда были широко распространены в искусстве, в том числе в кино.

Как рассказал «Известиям» историк кино Алексей Коленский, полюсы садомической оптики мы можем наблюдать у двух великих мастеров: социального, экспрессивного Пьера Паоло Пазолини и тончайшего стилиста, мастера сфумато, рафинированного и аристократического Вильгельма Мурнао.

Летний резон Кадр из фильма «Караваджо» Дерека Джармена Фото: BFI

— Но лучше всего этот поэтический мир раскрывается в творчестве британского кинорежиссера-авангардиста Дерека Джармена, если хотите их понять, смотрите его. Если какая-то девиация присуща человечеству, она становится одним из его свойств и это находит отражение в искусстве. Дело не в оптике и не в тематике, а в том, на какой это ложится общественный фон. Во всем мире сознательно раскачивается эта повестка.

О том, что в киномире этой темы всегда хватало, «Известиям» напомнил и кинорежиссер, писатель, народный артист РФ и член фракции «Справедливая Россия — За правду» Николай Бурляев.

— Стать одним из инициаторов законопроекта меня подтолкнула сама жизнь, а не кино и не книги. После того как я снялся в «Иванове детстве» у Тарковского, испытывал к себе большой интерес этих ребят. Они делали комплименты, намекали на протекцию, как всякому нормальному человеку, мне это было очень неприятно, — рассказал народный артист «Известиям».