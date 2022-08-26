Арестован мужчина, застреливший посетителя кафе в Зеленограде

Мужчина, застреливший посетителя кафе в Зеленограде арестован на два месяца по решению суда. Об этом в пятницу, 26 августа, сообщила прокуратура Москвы в своем Telegram-канале.

«С учетом позиции прокуратуры Зеленоградского административного округа суд избрал в отношении 38-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 27 октября 2022 года», — говорится в сообщении.

В ночь на 26 августа в одном из кафе Зеленограда обвиняемый в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, произвел из огнестрельного оружия не менее четырех выстрелов в брюшную полость, шею, руку и ногу потерпевшего 1989 года рождения. От полученных ран потерпевший скончался на месте. После этого обвиняемый совершил еще несколько выстрелов. Ранения получили еще двое мужчин 29 и 40 лет. Они были госпитализированы.

Также в пятницу в подмосковном Пушкино неизвестные устроили массовую драку с применением оружия. Как стало известно, между двумя мужчинами завязалась драка, затем им на помощь подоспели друзья, один из которых выхватил травматический пистолет и открыл огонь. К моменту приезда сотрудников полиции на месте остался только раненый участник стычки, которого товарищи оставили, даже не вызвав скорую. Позже пострадавший был госпитализирован.

В Москве в этот же день произошла массовая драка между, предположительно, посетителями и артистами одного из столичных гей-клубов. В результате драки один из ее участников едва не угодил под колеса такси. Обстоятельства и детали произошедшего уточняются. По предварительной информации, все участники потасовки отделались ушибами и ссадинами.