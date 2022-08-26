Лидер партии «Лига» предупредил Италию о нормированном потреблении газа

Италии в будущем придется нормировать потребление газа и электричества из-за высоких цен. Об этом 26 августа заявил лидер партии «Лига» Маттео Сальвини.

«Если цена не снизится, следующему правительству придется нормировать электроэнергию и газ, начиная с предприятий», — приводит его слова ANSA.

Он заявил, что для решения чрезвычайной ситуации в области энергетики стране понадобится около €30 млрд.

«Мы только импортируем энергию из-за рубежа, поэтому если мы не вмешаемся, то есть абсолютно конкретный риск, что придется решать, кто будет отапливать дома и заводы, а кто не сможет, кто включит свет, а кто нет», — сказал политик.

Тема цен на энергоресурсы является основной в Италии в преддверие парламентских выборов, которые состоятся 25 сентября. Нынешнее правительство поддерживает идею установления общеевропейского потолка цен на газ.

26 августа стоимость голубого топлива в Европе превысила $3500 за 1 тыс. куб. м, поднявшись на $200 с предыдущего дня.

24 августа президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что странам Евросоюза (ЕС) необходимо готовиться к последствиям кризиса. По его словам, Европа переживает «конец изобилия».

19 августа бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что стране необходимо отказаться от российского газа до того, как Москва может принять решение о прекращении его поставок на Апеннины. Для этого должны быть созданы условия для поставок альтернативных источников, в частности, терминалы по переработке сжиженного природного газа (СПГ) и заводы по производству энергии из отходов.

18 июня глава компании Eni Клаудио Дескальци и комиссар Евросоюза по экономике Паоло Джентилони в беседе с газетой La Repubblica заверяли, что Италия способна пережить зиму без российского газа благодаря диверсификации поставок энергоресурсов.

Однако желание некоторых стран Европы отказаться от российских энергоресурсов только усугубила энергетический кризис в них.