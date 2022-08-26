Реклама
Прямой эфир
Мир
ВСУ выпустили четыре снаряда по Запорожской АЭС
Мир
Грузия решила сократить экспорт вина в Россию
Мир
Глава СНБО рассказал о подготовке Украины к столкновению с Россией
Общество
В Совбезе рассказали о подготовке закона о пребывании иностранцев в России
Мир
Вучич отметил невозможность Европы платить за газ по новым ценам
Экономика
Китай в июле увеличил закупки российского золота в 50 раз
Мир
Bloomberg узнал о планах Индии ограничить экспорт риса
Мир
Лукашенко предупредил о конце изобилия в ЕС
Экономика
Оптовая цена за электроэнергию во Франции побила исторический рекорд
Мир
«Энергоатом» сообщил об отключении Запорожской АЭС от электросети
Мир
Алиев заявил о размещении армии Азербайджана в Нагорном Карабахе
Мир
Венгрия выдала «Росатому» разрешение на строительство АЭС «Пакш-2»
Сюжет:

Лидер партии «Лига» предупредил Италию о нормированном потреблении газа

Лидер партии «Лига»: Италии грозит нормирование потребления газа и света в будущем
0
Фото: Global Look Press/dpa/Marijan Murat
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Италии в будущем придется нормировать потребление газа и электричества из-за высоких цен. Об этом 26 августа заявил лидер партии «Лига» Маттео Сальвини.

Подъемный крен: цены на газ в Европе могут вырасти до $4000 в сентябре
Сможет ли ЕС избежать резкого скачка стоимости голубого топлива

«Если цена не снизится, следующему правительству придется нормировать электроэнергию и газ, начиная с предприятий», — приводит его слова ANSA.

Он заявил, что для решения чрезвычайной ситуации в области энергетики стране понадобится около €30 млрд.

«Мы только импортируем энергию из-за рубежа, поэтому если мы не вмешаемся, то есть абсолютно конкретный риск, что придется решать, кто будет отапливать дома и заводы, а кто не сможет, кто включит свет, а кто нет», — сказал политик.

Тема цен на энергоресурсы является основной в Италии в преддверие парламентских выборов, которые состоятся 25 сентября. Нынешнее правительство поддерживает идею установления общеевропейского потолка цен на газ.

26 августа стоимость голубого топлива в Европе превысила $3500 за 1 тыс. куб. м, поднявшись на $200 с предыдущего дня.

24 августа президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что странам Евросоюза (ЕС) необходимо готовиться к последствиям кризиса. По его словам, Европа переживает «конец изобилия».

19 августа бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что стране необходимо отказаться от российского газа до того, как Москва может принять решение о прекращении его поставок на Апеннины. Для этого должны быть созданы условия для поставок альтернативных источников, в частности, терминалы по переработке сжиженного природного газа (СПГ) и заводы по производству энергии из отходов.

18 июня глава компании Eni Клаудио Дескальци и комиссар Евросоюза по экономике Паоло Джентилони в беседе с газетой La Repubblica заверяли, что Италия способна пережить зиму без российского газа благодаря диверсификации поставок энергоресурсов.

Однако желание некоторых стран Европы отказаться от российских энергоресурсов только усугубила энергетический кризис в них.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022