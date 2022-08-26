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Военный эксперт объяснил переоборудование белорусских самолетов под ядерное оружие

Военный эксперт Тимошенко: переоборудование белорусских самолетов под ядерное оружие — это превентивная мера
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Фото: commons.wikimedia.org/Bartek Kozłowiec
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Переоборудование белорусских тактических бомбардировщиков Су-24 под ядерное оружие — это превентивная мера, считает полковник, военный эксперт Михаил Тимошенко. Об этом он заявил в пятницу, 26 августа, в беседе с «Известиями».

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Таким образом он прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что самолеты в стране были переоборудованы под возможность нести ядерное оружие. Как отметил белорусский лидер, страна готова адекватно ответить на угрозы со стороны Запада.

Как пояснил эксперт, в Белоруссии в 2010 году было около 30 бомбардировщиков Су-24, но в 2012 году их сняли с вооружения. Тимошенко предположил, что если их вернули в строй, то на них могли проверить и восстановить систему, которая позволяет подвешивать ядерное оружие.

«Может быть, она за время простоя не обслуживалась, были сомнения, что она будет работать должным образом ну и ее заменили. Все наши самолеты многоцелевые <...> были оборудованы для несения ядерных бомб», — уточнил эксперт.

По словам Тимошенко, со стороны Белоруссии подобные действия — это превентивная мера в ответ на угрозы Запада.

«Наша ядерная доктрина предусматривает использование ядерного оружия только в случае угрозы нашей государственности. Ну а у нас же Союзное государство — к нам всегда приходили через Польшу в Белоруссию — она всегда первая попадала под удар», — пояснил он.

Президент России Владимир Путин и Лукашенко провели переговоры 25 июня в Санкт-Петербурге. Российский лидер сообщил, что Москва передаст Минску комплексы «Искандер-М», и предложил дооборудовать находящиеся на вооружении белорусской армии Су-25.

В то же время Лукашенко уточнил, что белорусская сторона не требует передачи ядерных боеприпасов, но при этом заинтересована в модернизации самолетов под ядерные заряды.

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