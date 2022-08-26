Советник главы офиса президента Украины назвал помощь ЕС слишком медленной

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк посетовал на более медленные поставки помощи со стороны европейских стран по сравнению с поставками из США. Об этом в пятницу, 26 августа, рассказала американская газета The Hill.

Подоляк, указав на Германию, Францию и Италию, заявил, что проблема — с «так называемой традиционной Европой» заключается в «оперативности принятия решений». Он раскритиковал страны за то, что они слишком медленно отправляют необходимую поддержку Украине по сравнению со скоростью Соединенных Штатов.

Чиновник также заметил, что Европа могла бы последовать примеру США.

24 августа стало известно, что президент США Джо Байден объявил о выделении нового крупного пакета военной помощи Киеву. В администрации Белого дома пояснили, что, по приблизительным подсчетам, сумма достигает $2,9 млрд.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что американская сторона будет продолжать предоставлять Киеву дополнительные системы и вооружения.

США увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято 24 февраля, после усиления обстрелов Донецкой и Луганской народных республик со стороны украинских военных. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима.

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