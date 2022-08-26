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Болгария заявила «Газпрому» о готовности обсуждать возобновление поставок из РФ

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Болгария готова возобновить с «Газпромом» переговоры по поставкам газа и ждет от него ответ в ближайшее время. Об этом заявил в пятницу, 26 августа, исполняющий обязанности министра энергетики Розен Христов телеканалу Nova.

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При этом Христов уточнил, что активные переговоры с российской стороной в настоящее время не проводятся.

«Активных переговоров с «Газпромом» пока нет, но временное правительство направило уведомление о готовности возобновить переговоры», — сообщил министр.

Он добавил, что у болгарской стороны есть ряд предложений по поправкам к контракту с российским поставщиком газа, которые позволили бы его оптимизировать. Так, например, Болгария предлагает продлить срок приема оставшихся объемов газа.

Кроме того, Христов ответил, что страна продолжает закупать российский газ, но делает это через посредников, переплачивая при этом 30%.

По словам министра, 25 августа состоялись переговоры с Еврокомиссией, посвященные покупке голубого топлива у «Газпрома». На встрече затрагивался вопрос о действующем контракте, но «платежная схема, на которой будет настаивать правительство, — банковская гарантия при получении месячной поставки газа», добавил Христов.

25 августа в Болгарии отметили, цена сжиженного природного газа (СПГ) на 50% выше стоимости поставок газа из РФ по контракту с «Газпромом». Тогда Христов подчеркнул, что энергоресурс российской компании второй по дешевизне после азербайджанского газа.

За день до этого глава энергетического ведомства Болгарии рассказал, что энергоресурс российской компании второй по дешевизне после азербайджанского газа. Стоимость заказанных предыдущим правительством двух партий сжиженного природного газа на 50% превышает цену поставок «Газпрома».

22 августа Христов так же заявлял, что Болгария проведет переговоры с «Газпромом» по вопросу возобновления поставок газа.

«Газпром» приостановил поставки газа «Булгаргазу» в апреле в связи с отсутствием оплаты за энергоресурс в рублях. После этого София заявила о планах найти других поставщиков, но на фоне разрастающейся кризисной ситуации правительство страны, в том числе принявшее решение об отказе от сотрудничества с «Газпромом», было отправлено в отставку.

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