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СК расследует незаконное преследование Кадырова со стороны СБУ

Председатель СК Бастрыкин поручил возбудить дело за заведомо незаконное преследование Кадырова на Украине
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Службы безопасности Украины (СБУ) в связи с принятием незаконных решений об уголовном преследовании главы Чечни Рамзана Кадырова и других должностных лиц. Об этом 26 августа говорится в сообщении на сайте ведомства.

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В СК полагают, что СБУ приняла заведомо незаконные решения о заочном предъявлении обвинений Кадырову, заместителю начальника управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Чеченской Республике Даниилу Мартынову, командиру тактической группы 249 отдельного моторизованного батальона «Юг» 46-й отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии России Хусейну Межидову.

«Очевидно, что решения СБУ об уголовном преследовании указанных должностных лиц, являющихся гражданами Российской Федерации, приняты по надуманным основаниям и противоречат закону», — добавили в СК.

В рамках уголовного дела будут установлены должностные лица СБУ, принявшие незаконные решения в отношении россиян.

Ранее в пятницу СБУ предъявила подозрение Кадырову, Мартынову и Межидову. В феврале–марте этого года глава Чечни «руководил разработкой и планированием отдельных военных операций подразделений, отдавал приказы, заслушивал отчеты и доклады их руководителей», отметили в спецслужбе.

После этого Кадыров призвал Киев назвать место и время для своей явки. Он выразил намерение и дальше участвовать в спецоперации по защите Донбасса.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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