Стала известна реакция Муцениеце на свадьбу Прилучного

Актриса Агата Муцениеце не стала комментировать свадьбу экс-супруга Павла Прилучного. Она не обсуждает вопросы его личной жизни, 26 августа сообщил сайт «Вокруг ТВ».

Как рассказали коллеги актера, узнав о бракосочетании бывшего мужа, артистка была в шоке. Многие друзья экс-супругов надеялись, что время примирит актеров.

25 августа 34-летний Павел Прилучный женился на 26-летней Зепюр Брутян. Торжество прошло в Армении. Как оказалось, официальная регистрация брака состоялась весной, но праздник по этому случаю пара организовала только в августе.

Поздравить молодоженов пришли актеры Илья Глинников, Игорь Жижикин, Алексей Чадов, а также певцы Мот и Стас Михайлов.

Прилучный и Брутян познакомились на съемках сериала «В клетке» в 2020 году. Ранее актер был женат на коллеге по сериалу «Закрытая школа» Агате Муцениеце. У них есть двое детей — сын Тимофей и дочь Мия.

Павел и Агата официально развелись в июне 2020 года, процедура прошла при помощи общего адвоката.

Павел Прилучный известен по ролям в фильмах «Любовь с ограничениями», «Союз спасения», в сериалах «Мажор», «Желтый глаз тигра», «Квест» и другим.