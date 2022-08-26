Реклама
Прямой эфир
Мир
ВСУ выпустили четыре снаряда по Запорожской АЭС
Мир
Грузия решила сократить экспорт вина в Россию
Мир
Глава СНБО рассказал о подготовке Украины к столкновению с Россией
Общество
В Совбезе рассказали о подготовке закона о пребывании иностранцев в России
Мир
Вучич отметил невозможность Европы платить за газ по новым ценам
Экономика
Китай в июле увеличил закупки российского золота в 50 раз
Мир
Bloomberg узнал о планах Индии ограничить экспорт риса
Мир
Лукашенко предупредил о конце изобилия в ЕС
Экономика
Оптовая цена за электроэнергию во Франции побила исторический рекорд
Мир
«Энергоатом» сообщил об отключении Запорожской АЭС от электросети
Мир
Алиев заявил о размещении армии Азербайджана в Нагорном Карабахе
Мир
Венгрия выдала «Росатому» разрешение на строительство АЭС «Пакш-2»

Стала известна реакция Муцениеце на свадьбу Прилучного

0
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Актриса Агата Муцениеце не стала комментировать свадьбу экс-супруга Павла Прилучного. Она не обсуждает вопросы его личной жизни, 26 августа сообщил сайт «Вокруг ТВ».

Бумажная свадьба: россияне стали чаще оформлять брачные договоры
Юристы объяснили, почему перед походом в ЗАГС важно обсудить имущественные вопросы

Как рассказали коллеги актера, узнав о бракосочетании бывшего мужа, артистка была в шоке. Многие друзья экс-супругов надеялись, что время примирит актеров.

25 августа 34-летний Павел Прилучный женился на 26-летней Зепюр Брутян. Торжество прошло в Армении. Как оказалось, официальная регистрация брака состоялась весной, но праздник по этому случаю пара организовала только в августе.

Поздравить молодоженов пришли актеры Илья Глинников, Игорь Жижикин, Алексей Чадов, а также певцы Мот и Стас Михайлов.

Прилучный и Брутян познакомились на съемках сериала «В клетке» в 2020 году. Ранее актер был женат на коллеге по сериалу «Закрытая школа» Агате Муцениеце. У них есть двое детей — сын Тимофей и дочь Мия.

Павел и Агата официально развелись в июне 2020 года, процедура прошла при помощи общего адвоката.

Павел Прилучный известен по ролям в фильмах «Любовь с ограничениями», «Союз спасения», в сериалах «Мажор», «Желтый глаз тигра», «Квест» и другим.

526x600_1_a28d7e6b2532da093bb558cdc4f116c7@1080x1233_0xac120003_11271067961661441099
Свадьба Прилучного и Зепюр Брутян
Фото: соцсети
828x1355_0xac120003_9343168861661464637
Свадьба Прилучного и Зепюр Брутян
Фото: соцсети
678x415_0xac120003_6375734621661445394
Свадьба Прилучного и Зепюр Брутян
Фото: соцсети
514x519_0xac120003_16831877981661456322
Свадьба Прилучного и Зепюр Брутян
Фото: соцсети
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022