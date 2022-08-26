В Ирландии побили украинского подростка из-за национальности

В Ирландии группа подростков избила 14-летнего украинца, гулявшего с подругой. В результате нападения мальчик попал в больницу и перенес операцию, сообщает Westmeath 25 августа.

По информации издания, подростки украинцы гуляли, когда к ним подошли шесть, предположительно, выходцев из стран Прибалтики. Пострадавшие утверждают, что во время инцидента нападавшие кричали: «Отправляйтесь домой, украинцы!» В результате подросток получил перелом челюсти и был доставлен в больницу. Девушку нападавшие не тронули.

«Некоторые из группы были ирландцами, а некоторые, как предполагается, были либо латышами, либо литовцами. Семья говорит, что благодаря свидетелям им удалось установить личности нападавших», — сообщает издание.

Позже семья сообщила, что подаст в суд на нападавших. Городская полиция также подтвердила, что расследует преступление.

Ранее, 6 августа, национальная полиция Испании задержала четверых участников украинской преступной группировки, которые нападали на своих же соотечественников. Преступники занимались вымогательством средств у украинцев. В результате обысков у подозреваемых обнаружили более €20 тыс. наличными, а также балаклавы, кандалы и боеприпасы.