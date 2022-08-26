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Эксперт назвал стратегии инвестирования в период турбулентности

Эксперт Фетисов: консервативный портфель и смарт-инвестирование — ключевые стратегии во время турбулентности
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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Последние полгода стали настоящим испытанием как для опытных инвесторов, так и для новичков. Сейчас самое время пересмотреть свои инвестиционные портфели. Об этом в пятницу, 26 августа, рассказал «Известиям» начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка (РСХБ) Александр Фетисов.

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По его словам, сначала стоит определить цели инвестирования, а также три основные составляющие индивидуального инвестиционного плана: горизонт, риски и ожидаемая доходность.

При разработке собственного инвестиционного плана следует учесть макроэкономические и геополитические предпосылки, например риски дополнительных санкций, текущие возможности по инвестированию денежных средств в иностранной валюте и «дружественных» валютах — юанях или гонконгских долларах.

При этом эксперт советует придерживаться консервативного портфеля.

«На текущий момент для консервативного инвестора аллокация активов в акции не должна превышать 15%, так как их потенциал роста ограничен в условиях санкционного давления, а также массового отказа российских эмитентов от выплаты дивидендов. Для более консервативных инвесторов доля рискованной части может быть ближе к 10%, для более агрессивного риск-профиля доля акций может составлять до 20%», — сказал Фетисов.

Среди наиболее перспективных вложений он выделил компании потребительского сектора с фокусом на внутренний рынок — акции X5 Group, «Магнита», OZON, ГК «Мать и дитя», «Детского мира». В нефтяном секторе — акции «Роснефти» и «Лукойла», а в металлургическом — ГМК «Норильский никель».

В то же время в контексте курса на дальнейшее снижение ставки Банка России приоритет целесообразно отдавать инструментам с фиксированной доходностью, то есть облигациям, считает Фетисов.

«Для консервативного инвестора лучше подойдут бумаги от трех до пяти лет. Например, облигации компаний РЖД, МТС, «Почта России», «Автодор». Для инвесторов с умеренным профилем риска можно рассмотреть «Биннофарм Групп», АФК «Система», «РЕСО-лизинг». Инвесторам, стремящимся получить наибольшую доходность с прогнозируемыми рисками, подойдут такие эмитенты, как компания «Брусника» и группа «Самолет», — пояснил он.

Столь же индивидуально и рационально нужно подходить и к валютной диверсификации портфеля. Эксперт отметил, что с учетом текущей макроэкономической ситуации долларовые накопления лучше держать в еврооблигациях российских эмитентов с выплатами в рублях через НРД (Национальный расчетный депозитарий),либо вовсе отказаться от них в пользу «дружественных» валют, например юаня.

Еще один из популярных способов использования безналичных долларов США и евро в России — это перевод безналичной валюты в более гибкие активы, в том числе золото.

В целом, подчеркнул Фетисов, наступает время так называемого смарт-инвестирования. В текущей ситуации выбор каждого актива в портфель необходимо обосновать как с точки зрения потенциальной доходности, так и с точки зрения рисков. Более того, в инвестиционный портфель можно включать не только ценные бумаги, но и всё остальное имущество: недвижимость, депозиты, золото и свободные денежные средства.

Ранее, 25 августа, портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин в беседе с «Известиями» объяснил причины роста рынка акций в России. Первой из них стала произошедшая отсрочка появления инвесторов-нерезидентов из дружественных стран. Еще один позитивный драйвер, сработавший в пользу роста рынка в августе, — это повышение цен на энергоносители.

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