Чехия созовет срочную встречу министров энергетики ЕС

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что страна настояла на внеочередной встрече министров энергетических ведомств стран Евросоюза. Об этом 26 августа политик рассказал на своей странице в Twitter.

«По договоренности с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен мы [Чехия], как государство — председатель ЕС, в ускоренном порядке созовем заседание Совета министров по вопросам энергетики. На этом заседании будут рассмотрены конкретные чрезвычайные меры по решению [сложившейся в сообществе] энергетической ситуации», — отметил политик.

Ранее 26 августа министр юстиции Чехии Павел Блажек заявил, что если энергетический кризис, разразившийся в Европе, не будет разрешен, политическая система Чехии может оказаться под угрозой. По его мнению, с 1989 года не было ситуации в социальной и политической сфере драматичнее.

25 августа стало известно, что чешские университеты могут перейти на дистанционное обучение в новом учебном году из-за резкого роста цен на электроэнергию. Общие расходы на электроэнергию в вузах республики могут возрасти в четыре раза по сравнению с прошлым годом.

В странах Европы в том числе на фоне антироссийских санкций наблюдается рекордная инфляция. Евросоюз снизил покупку российского газа и нефти, в итоге стоимость электричества резко выросла.