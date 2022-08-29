Реклама
Прямой эфир
Политика
Избиркомы отразили почти 24 тыс. атак на свои сайты
Общество
Адвокат рассказал о задержании более 20 участников элитного автопробега
Экономика
Стоимость метеосводок для авиакомпаний потребовали увеличить
Общество
Синоптики предупредили о грозе в Московском регионе 29 августа
Общество
Вильфанд предрек способствующую тушению лесных пожаров прохладную погоду
Армия
В учениях «Восток — 2022» примут участие свыше 50 тыс. военных
Экономика
Параллельный импорт попросили продлить на 2023 год
Общество
В ЦИК заявили об отсутствии жалоб на проведение предвыборной агитации
Мир
Германия предложила Польше 20 танков Leopard вместо поставленных Украине Т-72
Общество
Причиной пожара на рынке «Людмила» стало несоблюдение правил безопасности
Общество
Православные в России празднуют Ореховый Спас
Мир
Зеленский уволил заместителя командующего Нацгвардией Украины

Врач рассказала об опасности переедания дыни и арбуза для некоторых граждан

Врач Лазуренко: переедание дыни и арбуза может привести к неконтролируемому увеличению уровня глюкозы
0
Фото: Global Look Press/imageBROKER/Valentin Wolf
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Чрезмерное употребление дыни и арбуза может вызвать расстройство пищеварения, а особенно осторожными с этими продуктами следует быть пациентам с сахарным диабетом. Об этом в беседе с «Известиями» предупредила врач-диетолог Наталья Лазуренко.

Зловредный плод: какие арбузы особо опасны для здоровья
Инфекции и токсичные вещества могут попасть на ягоду на грядке и по дороге к прилавку

По словам эксперта, для обычного человека при условии отсутствия индивидуальной непереносимости большое количество дыни или арбуза не представляет большой опасности. В то же время увеличение дозы таких продуктов может вызвать послабление стула, метеоризм, урчание.

«Если речь о человеке с нарушением обмена, в частности углеводного, важно понимать, что может произойти неконтролируемое увеличение уровня глюкозы. Если это крайние степени нарушения углеводного обмена, как сахарный диабет, то придется корректировать дозировку на время использования таких сезонных продуктов. Возможно ухудшение общего самочувствия, потому что глюкоза изначально токсический продукт для нашего организма. Неслучайно у нас эволюционно существует поджелудочная железа и инсулин — гормон, который снижает уровень глюкозы», — пояснила Лазуренко.

Она подчеркнула, что употребление таких сладких продуктов, как арбуз и дыня, может резко повысить глюкозу. Также эти плоды могут привести к выбросу инсулина, в результате чего может наступить обратная ситуация — гипогликемия, то есть резкое падение уровня глюкозы ниже нормальных значений.

«Субъективно, человек будет чувствовать ощущение потливости, зябкость конечностей, жар в затылке, страх смерти, что характерно для гипогликемических состояний. Чтобы не навредить, должна быть разумная дозировка — 200–250 г продукта. Прием этих сладких продуктов желательно производить в первой половине дня и днем, когда у организма есть возможность потратить эту углеводную энергию на активность. Вечером такие продукты я не рекомендую», — предупредила диетолог.

При этом она указала на большое количество микроэлементов в дынях и арбузах. Кроме того, дыня содержит ряд водорастворимых витаминов, которые необходимы для любого органа. Также эти плоды богаты пектинами, то есть клетчаткой, — растворимой волокнистой структурой, которая является питательной средой для полезных бактерий.

«Если переесть, будут негативные ответы со стороны кишечника. Но в нормальном количестве это польза. Нет ничего лучше сезонных ягод», — резюмировала Лазуренко.

26 августа шеф-повар Ярослав Иншаков рассказал, как правильно выбрать спелую дыню. Так, специалист призвал в первую очередь ориентироваться на запах дыни. Он должен быть сладким, но не приторным, с нотками ванили и меда. Кроме того, надежным показателем зрелости дыни является глухое звучание плода. Как уточнил шеф-повар, если же звук при постукивании по кожуре звонкий, то это значит, что плод сорвали зеленым и недозревшим.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022