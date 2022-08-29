Врач рассказала об опасности переедания дыни и арбуза для некоторых граждан

Чрезмерное употребление дыни и арбуза может вызвать расстройство пищеварения, а особенно осторожными с этими продуктами следует быть пациентам с сахарным диабетом. Об этом в беседе с «Известиями» предупредила врач-диетолог Наталья Лазуренко.

По словам эксперта, для обычного человека при условии отсутствия индивидуальной непереносимости большое количество дыни или арбуза не представляет большой опасности. В то же время увеличение дозы таких продуктов может вызвать послабление стула, метеоризм, урчание.

«Если речь о человеке с нарушением обмена, в частности углеводного, важно понимать, что может произойти неконтролируемое увеличение уровня глюкозы. Если это крайние степени нарушения углеводного обмена, как сахарный диабет, то придется корректировать дозировку на время использования таких сезонных продуктов. Возможно ухудшение общего самочувствия, потому что глюкоза изначально токсический продукт для нашего организма. Неслучайно у нас эволюционно существует поджелудочная железа и инсулин — гормон, который снижает уровень глюкозы», — пояснила Лазуренко.

Она подчеркнула, что употребление таких сладких продуктов, как арбуз и дыня, может резко повысить глюкозу. Также эти плоды могут привести к выбросу инсулина, в результате чего может наступить обратная ситуация — гипогликемия, то есть резкое падение уровня глюкозы ниже нормальных значений.

«Субъективно, человек будет чувствовать ощущение потливости, зябкость конечностей, жар в затылке, страх смерти, что характерно для гипогликемических состояний. Чтобы не навредить, должна быть разумная дозировка — 200–250 г продукта. Прием этих сладких продуктов желательно производить в первой половине дня и днем, когда у организма есть возможность потратить эту углеводную энергию на активность. Вечером такие продукты я не рекомендую», — предупредила диетолог.

При этом она указала на большое количество микроэлементов в дынях и арбузах. Кроме того, дыня содержит ряд водорастворимых витаминов, которые необходимы для любого органа. Также эти плоды богаты пектинами, то есть клетчаткой, — растворимой волокнистой структурой, которая является питательной средой для полезных бактерий.

«Если переесть, будут негативные ответы со стороны кишечника. Но в нормальном количестве это польза. Нет ничего лучше сезонных ягод», — резюмировала Лазуренко.

26 августа шеф-повар Ярослав Иншаков рассказал, как правильно выбрать спелую дыню. Так, специалист призвал в первую очередь ориентироваться на запах дыни. Он должен быть сладким, но не приторным, с нотками ванили и меда. Кроме того, надежным показателем зрелости дыни является глухое звучание плода. Как уточнил шеф-повар, если же звук при постукивании по кожуре звонкий, то это значит, что плод сорвали зеленым и недозревшим.