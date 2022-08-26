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Эксперт назвал идею Мосбиржи возобновить вечерние торги не очень хорошей

Эксперт Скрябин назвал идею Мосбиржи возобновить вечерние торги в сентябре не очень хорошей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин 26 августа прокомментировал «Известиям» планы Московской биржи в сентябре возобновить вечерние торги на рынке акций.

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«Идея не очень хорошая, так как увеличение часов работы торгов ведет к размыванию ликвидности в основное время торгов. В основную сессию на цены это вряд ли какое-то влияние окажет, однако на вечерней будут более резкие движения цены в силу более низкой ликвидности», — пояснил он.

Из позитивных моментов специалист назвал то, что возможность торговать в вечернюю сессию позволяет реагировать на изменения на американском рынке.

«Однако в текущих реалиях это стало менее актуальным — динамика российского рынка акций стала гораздо меньше зависеть от этого», — добавил Скрябин.

Накануне директор департамента рынка акций Борис Блохин сообщил, что торги будут проводиться с 10:00 до 18:50 мск (основная торговая сессия) и с 19:05 до 23:50 (дополнительная вечерняя торговая сессия). Блохин добавил, что основное значение закрытия индекса Мосбиржи будет определяться по состоянию на 18:50.

Также в четверг директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков рассказал, что осенью на фоне снижения торгового баланса и нового бюджетного правила рубль, вероятно, ослабнет, его диапазон курса по доллару и евро составит 60–70 рублей.

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