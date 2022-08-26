Ученые из США предрекли увеличение случаев аномальной жары в мире

Сильная жара с опасными для людей температурами в течение этого столетия, скорее всего, будет наступать чаще в 3–10 раз, чем сейчас. Об этом 26 августа сообщил телеканал CNN со ссылкой на исследование Вашингтонского и Гарвардского университетов.

Так, более часто аномально жарко будет в США, Западной Европе, Китае и Японии. При этом температура воздуха будет достигать +39,4 градуса Цельсия.

Наиболее сильно эта тенденция проявится в странах тропического пояса, где количество дней с температурой воздуха +51 градус Цельсия удвоится. Ученые сделали эти прогнозы на основе предположений, что средние мировые температуры повысятся на 2 градуса Цельсия.

23 августа пресс-служба Еврокомиссии заявила, что обрушившаяся на Европу этим летом аномальная жара привела к сильнейшей за последние 500 лет засухе.

24 августа власти итальянского города Баярдо в северной области Лигурия прибегли к крайним мерам из-за настигшей Европу засухи. Для поиска новых источников воды они наняли лозоходца (сторонника псевдонаучной практики, заявляющей о возможности обнаружения скрытых объектов, чаще всего расположенных под землей, например воды).

9 августа испанцы, занимающиеся разведением скота, предупредили о риске повышения стоимости мяса из-за засухи, экстремальной жары и скачке цен на электроэнергию. Они отметили, что 80% предназначенных для кормления животных водоемов высохли вследствие сильной жары. Скот страдает от теплового стресса, что приводит к сокращению уровня производства молока и мяса.

С проблемами из-за засухи столкнулись и другие европейские страны. Так, в Болгарии более 12 тыс. человек остались без воды из-за пересохшей реки Истрецка, питавшей водой болгарский город Своге и еще несколько населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от Софии.