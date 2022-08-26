Суд арестовал преподавателя воскресной школы по делу об убийстве священника

В Подмосковье суд арестовал до 23 октября преподавателя воскресной школы Василия Рассоха, подозреваемого в поджоге кабинета и убийстве настоятеля храма, сообщается в Telegram-канале подмосковного СК России 26 августа.

По версии следствия, 24 августа обвиняемый поджег кабинет воскресной школы, расположенной на территории Церкви Николая Чудотворца в селе Домодедово. В это время в помещение вошел настоятель храма, после чего злоумышленник напал на него с ножом.

От полученного ранения священник скончался на месте. Тело погибшего Сергея Лопухова находилось на ступенях при входе в храм. Его обнаружили спасатели, тушившие пожар.

Следователи допросили свидетелей и очевидцев, а также обыскали жилище обвиняемого и изъяли оружие преступления. В настоящий момент назначено проведение экспертиз.

По информации «Известий», задержанный Василий Рассоха работал преподавателем воскресной школы. По предварительной версии, он преследовал свою бывшую ученицу и ухаживал за ней, а убитый настоятель храма пытался заступаться за жертву.

Ранее, 24 августа, «Известия» связались с Денисом Заботиным — одногруппником Рассоха. По его словам, мужчина часто «проявлял непостоянство». Кроме того, некоторые подтрунивали над ним, что копило ярость внутри Рассоха, предположил Заботин.