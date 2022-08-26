Кадыров ответил на обвинения СБУ, заподозрившей его в военных преступлениях

Глава Чечни Рамзан Кадыров 26 августа предложил Службе безопасности Украины (СБУ) назначить место встречи после того, как в его адрес было озвучено подозрение в совершении преступлений.

«Господа СБУ-шники, определите место, куда нам явиться. Мы с удовольствием приедем и разберемся, кто преступник, террорист. У вас ни чести, ни совести, ни патриотизма, ни любви к Родине. Вы пешки «азовцев» (группировка «Азов» признана террористической и запрещена в РФ. — Ред.) и других преступных или террористических организаций», — сказал он в своем Telegram-канале.

Кадыров заверил, что продолжит участвовать в специальной военной операции по защите Донбасса.

«Буду освобождать тех людей, которых вы мучили, издевались за все эти годы», — добавил глава Чечни.

26 августа СБУ предъявила подозрение Кадырову, а также советнику главы МЧС РФ Даниилу Мартынову и командиру задействованного в спецоперации чеченского батальона «Юг» Хусейну Межидову. В отношении главы региона утверждалось, что в феврале-марте этого года он «руководил разработкой и планированием отдельных военных операций подразделений, отдавал приказы, заслушивал отчеты и доклады их руководителей».

Решение о начале спецоперации по защите Донбасса было принято после усиления обстрелов Донецкой и Луганской народных республик со стороны украинских военных. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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