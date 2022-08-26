На Сахалине при пожаре женщина и ребенок выпрыгнули из окна

На Сахалине женщина с ребенком, спасаясь от пожара, выпрыгнула из окна четвертого этажа. Об этом в пятницу, 26 августа, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области в соцсети «ВКонтакте».

ЧП произошло ранее в этот день в многоэтажном жилом доме в сахалинском портовом городе Холмск на Советской улице, 136. К моменту прибытия пожарных горела комната на четвертом этаже на площади 10 кв. м. Из дома из-за пожара эвакуировали 12 человек.

Возгорание было ликвидировано в течение получаса. Погибших нет.

На опубликованных кадрах видно, как сначала из окна горящей квартиры падает мальчик, а вслед за ним — женщина, которых ловят одеялом прохожие, пишет «Газета.Ru».

В пресс-службе городской администрации сообщили, что 61-летняя женщина находится в больнице, а пятилетний мальчик, по словам врачей, не нуждается в госпитализации, сообщает телеканал «Звезда».

Специалисты выясняют причину пожара.

В мае в Москве двое мужчин погибли в результате падения из окна горящей квартиры. Погибшие, по данным источника, были братьями. У одного из них был диагностирован синдром Дауна. В ГСУ СК России по столице возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.