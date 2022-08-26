Цена на газ в Европе обновила максимум с марта и превысила $3360

Биржевая цена на газ в Европе впервые с марта составила $3360 за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE по состоянию на 26 августа.

Ближайшие фьючерсы по индексу одной из основных в мире торговых площадок TTF открыли сессию на отметке чуть выше $3290 за 1 тыс. куб. м. Стоимость газа выросла за день примерно на 2%.

Исторический максимум был зафиксирован 7 марта, когда апрельский фьючерс торговался на уровне $3898 за 1 тыс. куб. м.

Накануне, 25 августа, цена на газ доходила до $3312 за 1 тыс. куб. м. 22 августа стоимость достигла $3050, но затем опустилась ниже $2900.

В конце июля опрошенные «Известиями» эксперты отметили, что цену на газ в Европе в дальнейшем будет определять ряд факторов. В августе она также будет сохраняться на высоком уровне, в районе $2000–2500 за 1 тыс. куб. м.

19 августа в «Газпроме» предупредили, что поставки по газопроводу «Северный поток» будут полностью остановлены с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. В компании уточнили, что по факту завершения работ и отсутствия технических неисправностей агрегата транспортировка газа будет восстановлена до уровня 33 млн куб. м в сутки.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин констатировал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. По его словам, для этих государств инфляция носит абсолютно беспрецедентный характер.