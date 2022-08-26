Продажу алкоголя ограничат в Липецке в выходные

Продажу алкоголя ограничат на территории Липецка в связи с проведением фестиваля «Липецкий триатлон». Запрет будет действовать по маршруту мероприятия.

Фестиваль состоится в выходные. 27 августа велосипедисты проедут по улицам Маяковского, Карла Маркса, площади Революции, улицам Советской, Плеханова, Гагарина, площади Авиаторов. 28 августа к велосипедному этапу добавится беговой, пишет LipetskMedia. Кроме того, с 13:45 до 14:00 в рамках проведения фестиваля будет проведен велопарад.

В соответствии с законодательством Липецкой области не допускается розничная продажа алкоголя в местах массового скопления граждан во время публичных мероприятий. Ограничение торговли будет действовать в районе проведения фестиваля.