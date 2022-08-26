Физик-ядерщик назвал способ сохранить ЗАЭС на фоне обстрелов и обрывов ЛЭП

Консервация Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) могла бы снизить опасность обстрелов и обрывов линий электропередачи, считает физик-ядерщик Андрей Ожаровский. Об этом он заявил в пятницу, 26 августа, в беседе с «Известиями».

По словам эксперта, в случае консервации АЭС остановка работы резервных дизельных электрогенераторов может занять одну-две недели.

При этом опасность полностью не была бы устранена, поскольку опасные радионуклиды всё равно находятся внутри реактора, даже если он остановлен. Однако последствия возможной аварии могли бы быть меньше, поскольку во время консервации реакторы работают уже не с высокой температурой и не под давлением — разлет радионуклидов в случае их повреждения (если говорить о военном воздействии) был бы не на сотни, а на единицы километров. Однако даже в таком случае опасность, исходящая от АЭС не была бы устранена полностью.

Как отметил Ожаровский, согласно действующим в России стандартам, на АЭС всегда должна быть резервная линия на случай непланового отключения.

«И лесные пожары, и обстрелы могут способствовать повреждению линий электропередачи, они как раз и приводят к вчерашнему кошмару, когда эта линия то отключалась, то включалась. Почему это кошмарно? Энергоблок — это нежное сооружение. Хотя это вчера произошло штатно, но такие отключения, полные выпадения энергосети из резервных линий могут стать событиями-предшественниками тяжелых аварий в случае, если резервные дизельные генераторы не сработают. Они вчера сработали, но можно сказать по краю прошли», — добавил Ожаровский.

Ранее в этот день украинская компания «Энергоатом» сообщила, что все блоки ЗАЭС отключены от электросети, питание электричеством сохраняется только за счет линии из энергосистемы Украины. В пресс-службе «Энергоатома» также добавили, что линия выдачи мощности ЗАЭС в энергосистему Украины восстановлена, а прямо сейчас ведутся работы по подготовке подключения двух энергоблоков ЗАЭС к сети.

Накануне лесной пожар начался в районе ЗАЭС после обстрелов объекта со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ).

Ранее, 25 августа, глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что два энергоблока ЗАЭС отключились после срабатывания системы защиты. По словам Балицкого, в результате удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по ЛЭП в районе АЭС произошло возгорание охранной зоны ВЛ-750 кВ, которое спровоцировало замыкание на ЛЭП. После ликвидации пожара один блок был запущен, а также проведены работы по запуску второго энергоблока.

Ранее в этот день глава администрации Энергодара Александр Волга сообщил, что на Запорожской АЭС после сбоя электроснабжения сработали системы безопасности. Как он пояснил, из-за массированных обстрелов украинскими войсками загорелись поле и подлесок. В связи с этим произошло короткое замыкание в сети. Специалисты оперативно выполнили работы по восстановлению подачи электроэнергии.

Балицкий 25 августа рассказал, что ВСУ за сутки нанесли 17 ударов по ЗАЭС.

Украинские боевики неоднократно обстреливали территорию атомной электростанции. 23 августа российская сторона распространила в Совете Безопасности ООН и Генассамблее фотосвидетельства обстрелов со стороны украинских боевиков.

Постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя заявил, что Россия готова оказать максимальное содействие миссии Международного агентства по атомной энергетике для посещения АЭС. Член главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов уточнил, что миссия может приехать в начале сентября.

25 августа совет Госдумы выступил с требованием прекратить поставки на Украину вооружений, которыми киевский режим создает риск возникновения ядерной катастрофы.

Запорожская АЭС взята под охрану российских сил в рамках спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».