Загрязнения воздуха в Тюмени Роспотребнадзор не выявил

Роспотребнадзор представил результаты проб воздуха в Тюмени. В ведомстве установили, что накануне, 25 августа, концентрация вредных веществ в воздухе не превышала норму. То же самое можно сказать и о сегодняшнем дне, 26 августа, утверждают в ведомстве.

Порталу «Наш город» в Роспотребнадзоре заявили, что ситуация с состоянием атмосферного воздуха находится на оперативном контроле.

Агентство уточняет, что, согласно альтернативным замерам воздуха, опубликованным на сервисе IQAirMap, вечером 25 августа в четыре раза была превышена концентрация PM2.5, а индекс качества воздуха составлял 68 (при норме — 50). Сегодня утром ИКВ составил 53, а ПДК была превышена в 2,6 раза.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что запах гари в Москве не опасен для здоровья, поскольку превышения вредных веществ в воздухе не зафиксировано.