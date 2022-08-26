Повышенную активность змей заметили в лесах Подмосковья

В лесах Московской области из-за жары активизировались змеи. Жителей региона просят соблюдать осторожность при выходе на природные территории.

По данным комитета лесного хозяйства, из-за высокой температуры у змей ускоряется метаболизм. Они нуждаются в большей кормовой базе.

«Поэтому змеи начинают конкурировать между собой. И если на пути возникнет человек, который помешает змее, или же вдруг решит напасть на нее, он тоже будет считаться либо агрессором, либо едой. Это защитная реакция — вас могут укусить», — отмечают в комитете.

По данным интернет-издания «Подмосковье сегодня», в регионе обитает четыре вида змей. Уж обыкновенный и медянка не представляют опасности, гадюка обыкновенная и гадюка Никольского — ядовиты. Причем яд гадюки Никольского действует на человека в пять раз сильнее, чем гадюки обыкновенной.

При выходе на природу жителям столичного региона рекомендуют надевать закрытую обувь и одежду. При движении следует смотреть под ноги, чтобы случайно не наступить на змею.