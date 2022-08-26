Клещи в Красноярском крае останутся активными до середины осени

В Красноярском крае активность клещей будет сохраняться до середины осени. Такой прогноз сделали специалисты краевого управления Роспотребнадзора. Там также рассказали, что в течение недели за медицинской помощью после укуса клещей обратились 37 красноярцев, среди которых 15 — жители Красноярска.

В ведомстве отметили, что, несмотря на минимальную активность природного очага клещевого энцефалита на территории региона, риски встречи с переносчиками клещевых инфекций сохранятся почти до октября, пишет ИАKrasnoyarskMedia.

Ранее сообщалось, что в парках, скверах и на улицах Омска в ближайшее время пройдет повторная обработка от клещей и крыс. Работы продлятся до 1 октября. Первый этап обработки против клещей прошел весной. Работы повторяют при благоприятных погодных условиях осенью для большей эффективности.