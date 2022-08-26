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Болгария направила запрос «Газпрому» о возобновлении переговоров по газу

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Правительство Болгарии готово возобновить переговоры по поставкам в страну голубого топлива из России. Об этом в пятницу, 26 августа, сообщил исполняющий обязанности министра энергетики Росен Христов в беседе с телеканалом Nova.

В настоящее время, по словам Христова, активных переговоров не ведется.

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«Мы сказали, что готовы возобновить переговоры по контракту и что у нас есть предложения по ряду поправок, которые позволили бы его оптимизировать», — заявил министр.

Среди таких предложений озвучено продление сроков приемки оставшегося объема топлива.

Христов подчеркнул, что болгарская сторона до сих пор покупает газ у России, но сейчас это происходит через посредников с доплатой около 30%.

Как сказал министр, 25 августа состоялись переговоры между Болгарией и Еврокомиссией по поводу закупок газа у компании «Газпром». Стороны обсудили действующий контракт.

«Платежная схема, на которой будет настаивать правительство, — банковская гарантия при получении месячной поставки газа. У нас было полное понимание предмета», — заметил Христов.

Днем ранее он сообщил, что российский газ является вторым по дешевизне после азербайджанского.

При этом известно, что стоимость двух уже заказанных предыдущим правительством Болгарии партий сжиженного газа почти на 50% больше цены на газ у «Газпрома».

Еще за несколько дней до этого, 22 августа, Христов заявил, что Болгария проведет переговоры с «Газпромом» по поводу возобновления поставок газа. Он отметил, что потребности промышленности и теплосетевых компаний в газе вынуждают правительство страны начать эти переговоры.

В начале августа председатель совета директоров компании «Булгаргаз» Иван Топчийски сообщил о продолжении переговоров с российской компанией.

23 марта президент России Владимир Путин заявил о том, что в ближайшее время страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли.

«Газпром» 27 апреля приостановил поставки газа «Булгаргазу» в связи с отсутствием оплаты поставок в рублях.

После этого в Болгарии заявили о планах найти других поставщиков, но на фоне нарастающего кризиса правительство страны, в том числе принявшее решение об отказе от сотрудничества с «Газпромом», было отправлено в отставку.

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