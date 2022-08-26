Новую налоговую льготу для ветеранов ввели в Алтайском крае

Ветераны боевых действий получили новую налоговую льготу в Алтайском крае. Соответствующий законопроект приняли депутаты законодательного собрания региона.

Согласно документу, «нулевая ставка» будет распространяться на автомобили с двигателем мощностью до 100 л.с., которые находятся в собственности ветеранов боевых действий. Об этом сообщает altapress.ru. Такую же льготу получат члены семей погибших сотрудников силовых структур.

Закон вступит в силу с 1 января 2023 года. По данным законодательного собрания, на льготу смогут претендовать свыше 23 тыс. жителей региона.

Ранее сообщалось, что для пенсионеров, проживающих на Крайнем Севере, расширили возможность получения компенсации за проезд к местам отдыха. Теперь граждане смогут вернуть деньги, потраченные на проезд туда и обратно на личном автомобиле.