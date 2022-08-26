Паром с 82 людьми на борту загорелся у берегов Филиппин

У берегов Филиппин загорелся паром, на борту которого находилось 82 человека. Об этом в пятницу, 26 августа, сообщает телеканал ABS-CBN со ссылкой на управление портов страны.

Пожар начался в пятницу, когда паром подходил к порту Батангас, находящиеся на борту люди начали спрыгивать в воду.

На данный момент ведется спасательная операция. Спасатели достали из воды уже 73 человека, один из которых был госпитализирован.

Причина возникновения возгорания пока неизвестна.

18 февраля крупный пожар произошел на круизном лайнере Euroferry Olympia с 237 пассажирами и 51 членом экипажа на борту у берегов Греции в Ионическом море. Очаг возгорания, предположительно, находился на палубе третьего этажа. Капитан запросил эвакуацию корабля.

Никто из пассажиров не пострадал.