Прививочные бригады приедут на 50 предприятий Приморья

В Приморском крае мобильные прививочные бригады приедут на местные предприятия. Речь идет о тех организациях, которые подали заявки в поликлиники для вакцинации сотрудников. Таких в крае насчитывается пока более 50. Выезды организуют в последние дни августа и в сентябре.

В краевом правительстве ИА PrimaMedia пояснили, что у руководителей предприятий есть бесплатная возможность вакцинировать свои трудовые коллективы без отрыва от производства. Уже сейчас в центральных районных больницах формируется лист ожидания до конца сентября. Руководители могут обратиться в ближайшую поликлинику и оставить заявку.

По данным на 26 августа, в Приморском крае выявили 603 случая заражения коронавирусом за сутки.

Ранее сообщалось, что национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи разработал новую версию вакцины «Спутник V», эффективную против штаммов коронавируса «Дельта» и «Омикрон». Во время испытаний нового препарата было зафиксировано достоверное снижение вирусной нагрузки на легкие у животных, зараженных «Омикрон»-штаммом коронавируса BA5.