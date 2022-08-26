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Боксера Дижона задержали под Петербургом по подозрению в попытке изнасилования

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Правоохранители задержали камерунского боксера Тайсона Дижона в городе Мурино Ленинградской области 25 августа. Об этом сообщил источник «Известий». Его подозревают в попытке изнасилования местной жительницы.

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Как уточнил собеседник, в настоящее время спортсмен находится в изоляторе временного содержания. Суд рассмотрит вопрос об аресте 26 августа.

Ранее в этот день стало известно, что 30-летняя женщина обратилась в полицию. Она рассказала, что 23 августа познакомилась на улице с мужчиной. Со слов потерпевшей, он представился ей профессиональным боксером.

Когда россиянка встретилась с ним повторно, злоумышленник предложил ей пройти в квартиру, и, несмотря на ее отказ, силой завел в свой дом. Как уверяет потерпевшая, мужчина потащил ее в спальню и предпринял попытки надругаться. Ей удалось запереться в туалете и оттуда через подругу вызвать полицию.

Возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Дижон — 24-летний камерунский боксер. Живет в Санкт-Петербурге. В статусе профессионального спортсмена выходит на бои четыре года, выступает в категории «средний вес».

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