Последний пакет военной помощи от США позволит Украине пойти в контрнаступление. Об этом 26 августа заявил The Hill советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Это означает, что мы будем в состоянии сейчас эффективно контратаковать, перейти в контрнаступление. Мы можем победить врага с новым оборудованием», — заявил он.

24 августа президент США Джо Байден объявил о выделении крупного пакета военной помощи Киеву. В администрации Белого дома пояснили, что, по приблизительным подсчетам, сумма достигает $2,9 млрд.

В новый пакет военной помощи вошли шесть зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS, 245 тыс. боеприпасов 155-миллиметрового калибра, 65 тыс. снарядов калибра 120 мм, контрбатарейные радары U24, беспилотники Puma, системы борьбы с беспилотниками VAMPIRE, ракетные системы с лазерным наведением, финансирование обучения и обслуживания.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что американская сторона будет продолжать предоставлять Киеву дополнительные системы и вооружения, чтобы «укрепить позиции Украины за столом переговоров».

Директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев 13 августа указал на то, что миллиардная военная помощь Киеву со стороны западных государств не помешает реализовать цели спецоперации РФ на Украине.

10 августа глава штаба совета обороны Днепра Геннадий Корбан назвал ложью заявления о скором контрнаступлении на Херсон. По его словам, неделей ранее в Херсонскую область прибыли новые российские силы, хотя Киев заверял украинцев якобы в истощении резервов ВС РФ.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято после усиления обстрелов Донецкой и Луганской народных республик со стороны украинских военных. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».