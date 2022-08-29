Градусное настроение: школьников страны ждет утреннее измерение температуры

В наступающем учебном году в школах сохранится практика, когда всем детям, учителям и персоналу на входе измеряют температуру. Также останется в силе и требование к сотрудникам столовых носить маски. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, пояснив, что в целом в этом учебном году не требуется возобновлять ограничительные меры для противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. Многие действующие ранее ограничения будут отменены. Например, дети не будут учится в одном классе постоянно, разрешат массовые мероприятия на открытом воздухе и в школу нужно будет приносить меньше справок.

Тут убавить, там убавить

Роспотребнадзор раскрыл «Известиям» подробности того, как именно будет организован противоэпидемический контроль в школах в наступающем учебном году. Как сообщили в пресс-службе ведомства, весной и летом в связи со снижением интенсивности эпидпроцесса был приостановлен ряд ограничительных мер, введенных ранее. Так, постановлениями главного санитарного врача были внесены изменения в действующие правила, согласно которым стало возможно проведение в организациях для детей и молодежи массовых мероприятий на открытом воздухе.

— Отменены требования по закреплению кабинета за каждым классом; по соблюдению в местах проведения аттестации социальной дистанции между обучающимися не менее 1,5 м; по разработке расписания (графика) уроков, перемен, в том числе сокращения их количества, — сообщали «Известиям» в Роспотребнадзоре.

Кроме того, по словам представителей ведомства, отменены медицинские справки для посещения ребенком образовательной организации, если он был в контакте с больным COVID-19 (остается справка только после перенесенного заболевания), и ряд других.

Градусное настроение1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

При этом некоторые меры все же остаются. В частности, в этом учебном году сохранится требование по проведению утренних фильтров с обязательной термометрией (измерением температуры), что позволяет своевременно выявить случаи COVID-19 среди учащихся, преподавателей и технического персонала. Как отметили в пресс-службе Роспотребнадзора, эта мера позволяет своевременно их изолировать и тем самым предотвратить распространение инфекции внутри школы.

Также сохранятся требования по организации работы сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи и обслуживающего персонала. Им предписано носить одноразовые или многоразовые маски со сменными фильтрами, а также перчатки. Сохранится и запрет на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях с привлечением лиц из других организаций.

Распространенное положение

Опрошенные «Известиями» врачи-вирусологи в целом согласны с тем, что продления строгих противоэпидемических мер в школах в этом году не потребуется. С приходом штамма «Омикрон» болезнь протекает мягче, поэтому не должно быть процента тяжело больных как среди учеников, так и среди учителей, рассказал «Известиям» главный внештатный детский аллерголог-иммунолог минздрава Московской области Андрей Продеус.

— Сейчас надо больше задуматься о профилактике гриппа, принять решение и до середины сентября привиться от него. А все остальные меры предосторожности, как при вирусных инфекциях, нужно соблюдать. Мыть руки, не плеваться друг в друга, — подчеркнул детский врач.

Многолетняя практика показывает, что первыми начинают болеть респираторными инфекциям именно дети. Уже начался эпидсезон, рассказала «Известиям» заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова.

Градусное настроение2 Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

— Мы видим рост коронавирусной инфекции. Но это не значит, что не начался рост других ОРВИ. Это сезон начался уже сейчас. Учитывая, что сегодня тест-системы нацелены и их огромный арсенал на коронавирусную инфекцию, складывается ощущение, что COVID-19 больше, чем других ОРВИ, — рассказала она.

Общая эволюционная тенденция вирусов в том, что будет больше болеть людей, так как повысится вирулентность, но при этом он будет проще переноситься, подтвердила директор Института биологии и биомедицины ННГУ Мария Ведунова.

— Коронавирус за несколько лет станет аналогом сезонного гриппа, — считает она.

Начало учебного года способно вызвать подъем заболеваемости, связанный с выходом детей в школу, студентов в институт и возвращением людей из отпусков, отметил и заведующий кафедрой инфекционных болезней в РУДН, врач-инфекционист Сергей Вознесенский.

— Сейчас будут использоваться те же методы, которые использовались ранее: дезинфекция воздуха, проветривание, влажная уборка. Если это не будет приводить к ощутимому воздействию, тогда, может быть, пойдут разговоры о дистанте, но не с 1 сентября, — подчеркнул он.

Градусное настроение Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

В целом на текущий период к предстоящему эпидсезону возобновление ограничительных мер для противодействия распространению коронавирусной инфекции в образовательных организациях не требуется, подчеркнули в Роспотребнадзоре.