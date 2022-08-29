Градусное настроение: школьников страны ждет утреннее измерение температуры
В наступающем учебном году в школах сохранится практика, когда всем детям, учителям и персоналу на входе измеряют температуру. Также останется в силе и требование к сотрудникам столовых носить маски. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, пояснив, что в целом в этом учебном году не требуется возобновлять ограничительные меры для противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. Многие действующие ранее ограничения будут отменены. Например, дети не будут учится в одном классе постоянно, разрешат массовые мероприятия на открытом воздухе и в школу нужно будет приносить меньше справок.
Тут убавить, там убавить
Роспотребнадзор раскрыл «Известиям» подробности того, как именно будет организован противоэпидемический контроль в школах в наступающем учебном году. Как сообщили в пресс-службе ведомства, весной и летом в связи со снижением интенсивности эпидпроцесса был приостановлен ряд ограничительных мер, введенных ранее. Так, постановлениями главного санитарного врача были внесены изменения в действующие правила, согласно которым стало возможно проведение в организациях для детей и молодежи массовых мероприятий на открытом воздухе.
— Отменены требования по закреплению кабинета за каждым классом; по соблюдению в местах проведения аттестации социальной дистанции между обучающимися не менее 1,5 м; по разработке расписания (графика) уроков, перемен, в том числе сокращения их количества, — сообщали «Известиям» в Роспотребнадзоре.
Кроме того, по словам представителей ведомства, отменены медицинские справки для посещения ребенком образовательной организации, если он был в контакте с больным COVID-19 (остается справка только после перенесенного заболевания), и ряд других.
При этом некоторые меры все же остаются. В частности, в этом учебном году сохранится требование по проведению утренних фильтров с обязательной термометрией (измерением температуры), что позволяет своевременно выявить случаи COVID-19 среди учащихся, преподавателей и технического персонала. Как отметили в пресс-службе Роспотребнадзора, эта мера позволяет своевременно их изолировать и тем самым предотвратить распространение инфекции внутри школы.
Также сохранятся требования по организации работы сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи и обслуживающего персонала. Им предписано носить одноразовые или многоразовые маски со сменными фильтрами, а также перчатки. Сохранится и запрет на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях с привлечением лиц из других организаций.
Распространенное положение
Опрошенные «Известиями» врачи-вирусологи в целом согласны с тем, что продления строгих противоэпидемических мер в школах в этом году не потребуется. С приходом штамма «Омикрон» болезнь протекает мягче, поэтому не должно быть процента тяжело больных как среди учеников, так и среди учителей, рассказал «Известиям» главный внештатный детский аллерголог-иммунолог минздрава Московской области Андрей Продеус.
— Сейчас надо больше задуматься о профилактике гриппа, принять решение и до середины сентября привиться от него. А все остальные меры предосторожности, как при вирусных инфекциях, нужно соблюдать. Мыть руки, не плеваться друг в друга, — подчеркнул детский врач.
Многолетняя практика показывает, что первыми начинают болеть респираторными инфекциям именно дети. Уже начался эпидсезон, рассказала «Известиям» заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова.
— Мы видим рост коронавирусной инфекции. Но это не значит, что не начался рост других ОРВИ. Это сезон начался уже сейчас. Учитывая, что сегодня тест-системы нацелены и их огромный арсенал на коронавирусную инфекцию, складывается ощущение, что COVID-19 больше, чем других ОРВИ, — рассказала она.
Общая эволюционная тенденция вирусов в том, что будет больше болеть людей, так как повысится вирулентность, но при этом он будет проще переноситься, подтвердила директор Института биологии и биомедицины ННГУ Мария Ведунова.
— Коронавирус за несколько лет станет аналогом сезонного гриппа, — считает она.
Начало учебного года способно вызвать подъем заболеваемости, связанный с выходом детей в школу, студентов в институт и возвращением людей из отпусков, отметил и заведующий кафедрой инфекционных болезней в РУДН, врач-инфекционист Сергей Вознесенский.
— Сейчас будут использоваться те же методы, которые использовались ранее: дезинфекция воздуха, проветривание, влажная уборка. Если это не будет приводить к ощутимому воздействию, тогда, может быть, пойдут разговоры о дистанте, но не с 1 сентября, — подчеркнул он.
В целом на текущий период к предстоящему эпидсезону возобновление ограничительных мер для противодействия распространению коронавирусной инфекции в образовательных организациях не требуется, подчеркнули в Роспотребнадзоре.