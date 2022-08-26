Фургон протаранил террасу кафе в центре Брюсселя

Грузовик протаранил террасу кафе в центре столицы Бельгии, в результате чего шесть человек получили легкие травмы. Об этом в пятницу, 26 августа, сообщает издание 7sur7 со ссылкой на источники в полиции.

«Небольшой грузовик протаранил террасу кафе в центре Брюсселя около 13 часов (14.00 мск – Ред.). Шесть человек получили легкие травмы. Водитель после происшествия скрылся на автомобиле», — уточняется в сообщении.

Как пишет издание, ссылаясь на слова очевидцев инцидента, водитель якобы кричал «Аллах акбар», однако в полиции это не подтвердили.

«Мы сидели <...> внезапно на полной скорости появился белый фургон, виляя слева направо. Пришлось прыгать к стене. На другой улице водитель врезался в другую террасу, после чего микроавтобус уехал <...>», — приводит 7sur7 слова одного из очевидцев.

Полиция проводит расследование, причины происшествия выясняются.

22 августа сообщалось, что автомобиль въехал в толпу гостей на свадьбе в Канаде. В результате наезда два человека погибли и десять получили ранения. За рулем автомобиля находилась женщина 60 лет.