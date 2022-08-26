Строительство моста «Волшебный лист» длиной 50 м началось в Сочи

В Сочи началось строительство моста «Волшебный лист». Его длина составит 50 м, а вес — 150 т. Новая достопримечательность будет готова в 2023 году. Проект реализуется в рамках концепции «Две реки — одно море».

Мост строят в рамках третьей очереди реконструкции пляжа «Ривьера». Проект в феврале в рамках форума Юга России YugBuild получил золотой диплом за первое место в номинации «Ландшафтная архитектура, малые архитектурные формы и городской дизайн» в разделе «Проекты».

Как пишет ИА KrasnodarMedia со ссылкой на администрацию Сочи, на заводе в Санкт-Петербурге изготавливают металлоконструкции, красят их и готовят к транспортировке в Сочи. Монтаж планируется начать в сентябре. Сейчас идет подготовка площадки для укрупнительной сборки и монтажа.

Ранее сообщалось, что в Сочи в 2023 году появится первая в России субтропическая детская площадка. Она будет бороться с порывистыми ветрами со стороны моря, жарким климатом и прямыми солнечными лучами.