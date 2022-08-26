Власти в Испании призвали женщин плавать топлес для борьбы с сексуализацией

Власти Испании считают, что девушки должны плавать топлес в общественных бассейнах, так как это положит конец сексуализации женского пола и поможет бороться с дискриминацией. Об этом 26 августа пишет Daily Mail.

Издание сообщает, что каталонские власти запустили рекламную кампанию в поддержку права женщин ходить топлесс после того, как некоторые из них пожаловались на то, что им это запрещают.

«Сексуализация женщин начинается, когда они молоды, и сопровождает нас всю жизнь. То, что мы должны прикрывать грудь, является доказательством», — говорится в рекламном видео, которое приводит портал.

В видео также указано, что существуют двойные стандарты в том, как представители разного пола должны выглядеть на пляже и то, что общество намного лояльнее относится к тому, чтобы мужчины ходили топлес.

«Мы хотели попытаться бороться с дискриминацией, от которой иногда страдают женщины, когда они ходят топлесс в некоторых ситуациях, например, в бассейне. Женщины должны иметь право на свободу выражения своего тела. Эта дискриминация проистекает из сексуализации женского тела и начинается с раннего возраста, когда девочки одеты в бикини, даже когда они еще не достигли половой зрелости. Мы надеемся, что эта кампания изменит это», — заявила исполнительный директор Каталонского женского института Неус Посиелло.

Ранее, 24 марта, «Известия» получили данные опроса, согласно которым 72% женщин за рулем хотя бы раз сталкивались с буллингом на дороге, а треть женщин призналась, что регулярно получает ненужные советы и обидные замечания касательно их стиля вождения. Согласно результатам, почти каждая пятая (18%) водитель испытывает постоянный стресс за рулем.