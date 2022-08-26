Россиянка обвинила камерунского боксера Дижона в попытке изнасилования

Жительница Мурина в Ленинградской области обвинила профессионального боксера из Камеруна Тайсона Дижона в попытке изнасилования. Об этом 26 августа сообщил источник «Известий».

По словам девушки, 23 августа она познакомилась на улице с мужчиной, после чего между ними завязалась переписка. В мессенджере мужчина был обозначен как Т. Дижон.

Вскоре они встретились вновь, и тогда мужчина предложил девушки пройти в его квартиру. Несмотря на ее отказ, он силой завел ее в свой дом. Мужчина успокаивал девушку, заверяя, что ей ничего не грозит, и обещал жениться на ней.

Как уверяет потерпевшая, затем он потащил ее в спальню и сорвал с нее платье, предприняв попытки надругаться. Ей удалось запереться в туалете и оттуда через подругу вызвать полицию.

Личность мужчины пока не установлена, однако девушка уверяла, что он представился ей профессиональным боксером.

17 декабря Дижон участвовал в турнире «Буря на Волге». Он проиграл в Самаре местному боксеру Тимуру Слащинину.